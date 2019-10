Sztuczna inteligencja bronią na samobójcze próby w więzieniach

Jak zapowiedział we wtorek minister sprawiedliwości Nadrenii Północnej-Westfalii, Peter Biesenbach (CDU), land ten przystąpił do jedynego w swoim rodzaju projektu w Niemczech. Chodzi o opracowanie programu komputerowego, który pozwoli odpowiednio wcześniej rozpoznać oznaki zachowań samobójczych u więźniów. Pozwoliłoby to osoby zagrożone samobójstwem umieścić w celi z monitoringiem wideo.

Zlecenie na opracowanie programu otrzymała firma z Chemnitz w Saksonii. Zostanie tam przygotowane pomieszczenie, które będzie spełniać wymogi typowej celi więziennej. Pozyskane w niej infomacje zostaną dodatkowo zweryfikowane praktycznie w zakładzie penitencjarnym w Duesseldorfie.

W razie próby samobójczej alarm

Osadzeni z tzw. syndromem presuicydalnym będą monitorowani podczas fazy pilotażowej kamerami wideo. Przy użyciu sztucznej inteligencji aparaty w razie prób samobójczych mają włączać system alarmowy. Jak zaznaczył landowy minister sprawiedliwości sztuczna inteligencja ma jedynie uzupełnić, ale nie zastąpić, dotychczasowe środki zapobiegania.

W więzieniach Nadrenii Północnej-Westfalii zlecono już przeprowadzenie pierwszych badań przesiewowych, które pozwolą lepiej rozpoznać więźniów z oznakami zachowań samobójczych. Osoby te będą stale nadzorowane.

W ostatnich trzech latach wyraźnie zmalała liczba samobójstw w 36 landowych zakładach penitencjarnych. Z danych ministerstwa sprawiedliwości Nadrenii Północnej-Westfalii w 2018 r. samobójstwo popełniło 11, a w 2017 13 osadzonych.

(DPA/jar)