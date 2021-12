Szokujące usługi w środowisku sadomasochistów. Jest wyrok w procesie o kastrację

Pierwotne oskarżenie o morderstwo dotyczyło śmierci mężczyzny, który zmarł kilka dni po amatorskiej kastracji dokonanej przez elektryka. Zostało wycofane przez prokuraturę. Sąd Okręgowy Monachium II uznał jednak, że Horst B. był winny różnych przestępstw polegających na uszkodzeniu ciała.

Kastracja na życzenie

Sędzia przewodniczący Thomas Bott, uzasadniając uniewinnienie od zarzutu morderstwa, powiedział, że w przypadku zmarłego nie można było nawet ustalić dokładnego czasu zgonu. Z tego względu nie udowodniono w wystarczającym stopniu, że sprawa ta była morderstwem.

Sąd tymczasem uznał za udowodnione, że oskarżony wykastrował lub okaleczył okolice genitaliów ośmiu mężczyzn na ich prośbę.

66-letni Horst B. przyznał się do zarzutu kastracji. Miał działać z konieczności finansowej.

Elektryk ze skalpelem

66-letni Horst B. od lipca 2018 roku amatorsko zoperował łącznie ośmiu mężczyzn. Chętnych znajdował na forach internetowych środowiska sadomasochistów. Mężczyźni dobrowolnie poddawali się amatorskim operacjom przeprowadzanym przez tego 66-letniego elektryka.

Skazując go na 8,5 lat więzienia sąd pozostał poniżej żądania prokuratury, która domagała się 13 lat pozbawienia wolności. Obrona domagała się dla przyznającego się do winy oskarżonego kary do siedmiu lat pozbawienia wolności.

(DPA/jak)

