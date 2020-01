Szlak św. Jakuba. Rekordowa liczba pielgrzymów

Szlak św. Jakuba po raz kolejny pobił rekord liczby pielgrzymów. W 2019 roku do grobu apostoła Jakuba w Santiago de Compostela na północnym zachodzie Hiszpanii przybyło ponad 347 tys. osób.

Popularność tego szlaku pielgrzymkowego rośnie nieprzerwanie od trzech lat. W 2017 roku liczba pielgrzymujących przekroczyła po raz pierwszy 300 tys. Rok później pątników było już ponad 327 tys. A jeszcze dziesięć lat temu, w 2009 roku, do Santiago de Compostela pielgrzymowało niecałe 146 tys. osób, piętnaście lat temu zaledwie 94 tys.

Najwięcej pieszo

Ze statystyk wynika, że najwięcej pielgrzymów wybiera pieszą wędrówkę. O wiele mniej decyduje się na rower lub jazdę konno. Niewiele jest też osób, którzy pokonują szlak Jakubowy na wózkach inwalidzkich. Aby otrzymać specjalny dokument potwierdzający przejście szlaku, pątnicy muszą za pomocą pieczątek w legitymacji pielgrzyma potwierdzić, że przeszli pieszo co najmniej 100 ostatnich kilometrów lub przejechali na rowerze ostatnich 200 kilometrów.

Hiszpanie i kobiety górą

W ubiegłorocznych statystykach prowadzili – jak zresztą co roku – Hiszpanie. Z roku na rok jednak rośnie liczba cudzoziemców przemierzających tę trasę. Wśród obcokrajowców idących śladami apostoła Jakuba najwięcej jest Włochów (28 747) i Niemców (26 167). Nie brakuje też Portugalczyków, Amerykanów, Francuzów i Brytyjczyków.

Z roku na rok rośnie liczba cudzoziemców przemierzających szlak św. Jakuba

Wśród pielgrzymujących przeważają kobiety (177 401). To one prowadziły w statystykach w najważniejszych miesiącach – od kwietnia do października.

Rekordowym miesiącem w ubiegłym roku był sierpień. Wtedy do Santiago de Compostela dotarło 62 814 osób. Znaczna część pielgrzymów wybrała główną trasę od Pirenejów, tzw. szlak francuski. Rośnie jednak liczba wędrujących od strony Portugalii.

2021: rok jubileuszowy

Wielu pielgrzymów rozczarowała renowacja katedry w Santiago de Compostela. Nawet tradycyjna msza dla nich musiała odbywać się w innym miejscu. Prace będą trwać aż do roku 2021, który ogłoszono „Jubileuszowym Rokiem Jakubowym”. Dzieje się tak, gdy 25 lipca – dzień św. Jakuba – wypada w niedzielę.

W przyszłym roku oczekuje się kolejnego rekordu pątników.

Szlaki św. Jakuba to ogólnoeuropejska sieć dróg i ścieżek. Od IX wieku prowadzi ona pielgrzymujących z krajów bałtyckich przez Polskę, Niemcy, Szwajcarię i Francję do grobu apostoła Jakuba. W średniowieczu dzienne etapy rozciągały się najczęściej od jednego świętego miejsca, w którym czczono relikwie, do następnego.

Grób apostoła, który jest patronem Hiszpanii i Galicji, stał się obok Rzymu i Jerozolimy jednym z trzech głównych celów chrześcijańskich pielgrzymek. Od 1982 roku, gdy papież Jan Paweł II, a w 1987 roku Rada Europy wezwali do ożywienia szlaku św. Jakuba, przechodzi on prawdziwy renesans.

