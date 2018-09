Szkolnictwo i technologie. Minister gospodarki Niemiec za bliższą współpracą z Polską

Szef niemieckiego resortu gospodarki i energii przebywał w czwartek z oficjalną wizytą w Polsce. Obie strony chcą rozwijać stosunki gospodarcze – podała agencja DPA. - Mamy ogromny potencjał wzrostu, który można uruchomić poprzez lepszą współpracę - powiedział Altmaier po spotkaniu z polskim ministrem inwestycji i rozwoju Jerzym Kwiecińskim.

Polski wzrost budzi zaufanie

Altmaier podkreślił, że wynoszące ok. 5 proc. tempo rozwoju polskiej gospodarki wzbudza zaufanie niemieckich inwestorów. Przypomniał, że obroty handlowe między obu krajami osiągnęły w 2017 roku rekordową wartość 111 mld euro. - Jestem pod wrażeniem faktu, że wielu wysoko wykwalifikowanych pracowników w Polsce zbierało zawodowe doświadczenia w Niemczech - zauważył niemiecki minister. Altmaier zamierza zorganizować w przyszłym roku polsko-niemiecki szczyt gospodarczy dla firm z obu krajów. Z danych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej wynika, że od 1000 do 1500 polskich przedsiębiorstw ma swoje przedstawicielstwa w Niemczech.

Wspólne propozycje dot. budżetu UE?

Polska Agencja Prasowa (PAP) podała, że Polska i Niemcy powołają zespoły ekspertów, które zajmą się wypracowaniem wspólnych propozycji dotyczących nowej perspektywy budżetowej, a następnie zaprezentują je Komisji Europejskiej. Zdaniem ministra Polska i Niemcy są w grupie ośmiu krajów, które wskutek propozycji KE zostały najbardziej pokrzywdzone. Bruksela zaproponowała cięcia funduszy w polityce spójności i rolniczej. Cytowany przez PAP Kwieciński powiedział, że 28 proc. polskiego eksportu trafia do Niemiec, które są najważniejszym partnerem gospodarczym Polski.

Polska i Niemcy będą produkować akumulatory?

Dziennik „Suedeutsche Zeitung” pisze w wydaniu internetowym, że Polska chce wspólnie z Niemcami produkować akumulatory do pojazdów elektrycznych. „Chcemy, by powstała duża fabryka akumulatorów, na wzór Airbusa w przemyśle lotniczym” – powiedziała polska minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. „Przyszedł na to czas” – dodała.

„SZ” pisze, że Altmaier podziela ten punkt widzenia. Gazeta wyjaśnia, że władze niemieckie chciałyby ulokować taką fabrykę na Łużycach, w Niemczech wschodnich, aby złagodzić negatywne skutki dla tego regionu zamknięcia kopalni węgla brunatnego. „Altmaier nie mówił w Polsce o tym, ale strona polska zna te plany. Niektóre kopalnie odkrywkowe na Łużycach leżą zaledwie kilka metrów od polskiej granicy” – czytamy w „SZ”. Emilewicz opowiedziała się za ścisłą współpracą z Niemcami. Jej zdaniem współpracę powinny podjąć placówki badawcze, przedsiębiorstwa i konsorcja, a następnym krokiem byłaby wspólna produkcja.