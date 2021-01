Szkocja nie chce wpuścić Donalda Trumpa

Szkocki rząd odmówił zezwolenia na lądowanie samolotu odchodzącego prezydenta USA Donalda Trumpa, który miał zamiar przyjechać do swojego ośrodka golfowego w Szkocji. Była to reakcja rządu w Edynburgu na doniesienia mediów, że Trump rozważał przelot do Szkocji 19 stycznia, aby nie musieć uczestniczyć w inauguracji swojego następcy w Białym Domu Joe Bidena 20 stycznia.

Nielegalny wjazd bez powodu

Ze względu na restrykcje pandemiczne wjazd do Szkocji bez uzasadnionego powodu jest nielegalny - powiedziała premier Nicola Sturgeon. „Przyjazdu, żeby pograć w golfa, nie nazwałabym koniecznym powodem” - dodała szefowa szkockiego rządu.

„Obecnie nie zezwalamy nikomu na przyjazdy do Szkocji bez powodu i dotyczy to amerykańskiego prezydenta tak samo jak wszystkich innych”. Donald Trump nadal nie chce pogodzić się ze zwycięstwem wyborczym Demokraty Joe Bidena.

Zgłaszano lot amerykańskiego samolotu wojskowego

Szkockie media podały, że 19 lipca na lotnisku Glasgow-Prestwick zaawizowano przybycie amerykańskiego samolotu wojskowego typu Boeing 757. W przeszłości prezydent Trump podróżował takim samolotem.

Premier Szkocji podkreśliła, że ​​nie zna planów podróży Trumpa. „Mam nadzieję i oczekuję, że jego aktualne plany podróży obejmują opuszczenie Białego Domu” - skomentowała Nicola Sturgeon.

