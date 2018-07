Szewach Weiss: Wiemy, jak rodzi się faszyzm

Deutsche Welle: Panie profesorze, czy jeżdżąc teraz do Europy czuje Pan jakiś większy niepokój niż w poprzednich latach? Chodzi mi o populistyczne ruchy, o skrajnie prawicowe tendencje, które się pojawiają w różnych krajach.

Szewach Weiss*: Gdybym był Europejczykiem, to by mi się to nie podobało. Ta część prawicy jest niebezpieczna z historycznego punktu widzenia. Wiemy przecież, w jakich okolicznościach rodzi się faszyzm, i mamy świadomość, że taka możliwość istnieje. A faszyzm jest wrogiem ludzkości, wrogiem wszystkich. Z drugiej strony część tej prawicy tak chciałaby zdobyć legitymację, że podkreśla swoje pozytywne podejście do Żydów i Izraela. I to jest absurdalne, surrealistyczne. I to też jest część tej nowej rzeczywistości. Nie podobają mi się te procesy.

DW: Co najbardziej?

- To wszystko, gdzie występują elementy rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu. Po doświadczeniach XX wieku obawiam się, że to się ujawnia od nowa.

DW: W jakim kraju najbardziej?

- Nie wiem.

DW: Które partie budzą w Panu największy niepokój?

- W każdym kraju jest trochę inaczej. W Niemczech też i to bynajmniej nie uspokaja.

DW: Mówi Pan o Alternatywie dla Niemiec?

- To nie jest żadna alternatywa dla Niemiec. Dla Niemiec – kraju, wyznającego wartości liberalne, chroniącego prawa człowieka i przyjmującego uchodźców – najlepszą alternatywą jest istniejący, demokratyczny rząd.

DW: Mówi Pan o przyjmowaniu uchodźców. A co z krajami, które tego odmawiają? Na przykład Polska czy Węgry?

- Węgry mają za sobą nieprzyjemną historię antysemityzmu. W 1944 roku bardzo dużo Węgrów współpracowało z Eichmannem. Tak to było.

DW: Ale ja pytam o Węgry teraz, 75 lat później.

- Powiem delikatnie: Gdybym miał wyjechać z Izraela i żyć w innym kraju, to bym nie wybrał sobie Węgier. Chociaż wiem, że jest tam 150 tysięcy Żydów. Nie wybrałbym kraju z takimi ruchami politycznymi.

DW: A Polskę by Pan wybrał? Polskę, którą Pan zna od dzieciństwa?

- Polskę tak, bo nawet jak się będę kłócił z Polakami, mogę tu żyć. Tu jest coś innego, głębszego. Ja czuję różne Polski, nie jedną. I mam nadzieję, że ten ostatni kryzys też przeminie.

DW: Polska jest dla Pana pierwszą ojczyzną?

- Nie z politycznego punktu widzenia, ale z mojego życiorysu.

DW: Również ze względu na uczucia?

- Trochę tak. Pamiętam Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Jedna z tych rodzin była tutaj [na wręczeniu Szewachowi Weissowi Nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego** – red.]. Byłem wzruszony. Oni są w jakimś sensie także moją rodziną. Bez takich odważnych i sprawiedliwych ludzi ani ja bym nie przeżył, ani tysiące Żydów.

DW: Spotkał Pan również niesprawiedliwych?

- Nie chcę ich spotkać. Nie życzę sobie ich spotykać.

Prof. Szewach Weiss w rozmowie z dziennikarzami po wręczeniu nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (Wrocław, 4.06.18)

DW: Jakie znaczenie miały te lata, które Pan spędził jako ambasador w Polsce, dla Pańskiej późniejszej działalności?

- Jestem bardziej aktywny w sprawach polsko-żydowskich.

DW: A na tym obszarze sporo się ostatnio dzieje.

- Przeżyjemy to.

DW: Uda się?

- Tak.

DW: Mamy na myśli oczywiście ustawę o IPN-ie.

- Tak, wiem. To nie było potrzebne, ale stało się. Przeżyjemy to. Mamy tyle wspólnych interesów, warto więc skończyć z tym kryzysem. I jest to możliwe. Jakoś idzie w tym kierunku.

DW: Polska jest przyjacielem Izraela?

- Tak.

70 lat państwa Izrael Triumf nadziei 14 maja 1948 Dawid Ben Gurion ogłosił powstanie państwa Izrael. "Nigdy nie porzucił nadziei" – opisywał historię narodu żydowskiego. "Nigdy nie ustał w modlitwie o powrót do domu i wolność". To marzenie spełniło się. Od tego momentu Żydzi znów mają własne państwo.

70 lat państwa Izrael Flaga na maszt Wkrótce po ogłoszeniu deklaracji niepodległości przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku na maszt wciągnięto flagę nowego państwa.

70 lat państwa Izrael Cień ludobójstwa Jakie znaczenie miało powstanie państwa Izrael staje się jasne w kontekście Holokaustu. Niemcy zamordowali w czasie drugiej wojny światowej 6 mln Żydów. Połowa z nich była obywatelami II RP.

70 lat państwa Izrael Początek konfliktu bliskowschodniego Palestyńczycy nazywają powstanie państwa Izrael "an-Nagba", czyli "katastrofą". Prawie 700 tys. osób musiało opuścić zajmowane przez siebie terytorium, aby uczynić miejsce dla obywateli nowego państwa. Jego powstanie było początkiem trwającego do dziś konfliktu bliskowschodniego.

70 lat państwa Izrael Droga w przyszłość Droga ekspresowa nr 2 łączy nie tylko Tel-Awiw i Natanię. Jest ona symbolem nowego początku ekonomicznego i społecznego kursu modernizacji. Ceremonii otwarcia drogi dokonała w 1950 r. ówczesna premier Golda Meir.

70 lat państwa Izrael Dzieciństwo w kibucu Kibuce to rozsiane po całym Izraelu osiedla i spółdzielcze gospodarstwa rolne, które powstawały przede wszystkim w pierwszych latach po utworzeniu państwa Izrael. Zakładali je w większości świeccy Żydzi zafascynowani socjalizmem.

70 lat państwa Izrael Ciągłe napięcia Napięcia między nowym państwem a arabskimi sąsiadami wyładowały się w 1967 r. w ramach tzw. wojny sześciodniowej. Izrael rozbił wojska Egiptu, Jordanii i Syrii. Jednocześnie wojska izraelskie zajmują wschodnią Jerozolimę i Zachodni Brzeg Jordanu. To początek dalszych napięć i wojen w regionie.

70 lat państwa Izrael Osiedla na terytoriach okupowanych Izraelska polityka osiedleńcza dodatkowo podsyca konflikt z Palestyńczykami. Zarzucają oni Izraelowi politykę faktów dokonanych, która ma uniemożliwić powstanie niepodległego państwa palestyńskiego. Także ONZ potępia tę politykę.

70 lat państwa Izrael Wściekłość, nienawiść i kamienie Zimą 1987 r. Palestyńczycy protestują przeciwko izraelskiej okupacji. Protest obejmuje strefę Gazy, wschodnią Jerozolimę i Zachodni Brzeg Jordanu. Rozruchy trwają przez lata i kończą się podpisaniem umowy w Oslo w 1993 r.

70 lat państwa Izrael W końcu pokój? Dzięki mediacji ówczesnego prezydenta USA Billa Clintona premier Izraela Icchak Rabin i szef Frontu Wyzwolenia Palestyny Jasir Arafat podejmują rozmowy pokojowe. Ich ukoronowaniem jest porozumienie z Oslo (1993), w której obie strony uznają nawzajem swoje prawo do istnienia.

70 lat państwa Izrael Puste krzesło Zamordowanie premiera Rabina 4 listopada 1995 r. storpedowało proces pokojowy i ujawniło głęboki podział w izraelskim społeczeństwie. Umiarkowani i radykałowie, świeccy i ultra-ortodoksyjni Żydzi oddalają się od siebie coraz bardziej. Rabin został zastrzelony w czasie wiecu przez prawicowego fanatyka. Na zdjęciu premier Szymon Peres obok pustego krzesła swojego poprzednika.

70 lat państwa Izrael Język morderców w Knesecie Holokaust do dziś rzutuje na niemiecko-izraelskie relacje. W lutym 2000 r. ówczesny prezydent Niemiec Johannes Rau przemawiał po niemiecku na forum Knesetu. Nawet tyle lat po wojnie było to wyzwaniem dla wielu Izraelczyków, ale i kolejnym krokiem ku normalności.

70 lat państwa Izrael Izraelski mur W związku z trwającym konfliktem z Palestyńczykami w 2002 r. Izrael rozpoczął budowę muru na Zachodnim Brzegu Jordanu o długości 107 km. Mur ograniczył wprawdzie przemoc, ale nie rozwiązał problemu politycznego.

70 lat państwa Izrael Hołd pomordowanym Nowy niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas kontynuuje tradycję niemiecko-izraelskiego zbliżenia. Swoją pierwszą podróż w charakterze szefa dyplomacji RFN odbył właśnie do Izraela. W marcu 2018 Maas złożył wieniec ku czci ofiar Holokaustu w miejscu pamięci Jad Waszem.



DW: Jakie jeszcze kraje są przyjacielskimi dla Pańskiego kraju?

- Niemcy. W Europie: Polska, Niemcy, Włochy. I Czechy. Bardzo.

DW: A poza Europą?

- Mamy dobre stosunki z Rosją. Bardzo ciekawe stosunki. Bo mamy wspólne interesy.

DW: Na czym to polega? Jakie są te wspólne interesy?

- Ogromne. W ostatnich pokoleniach przyjechało do nas więcej niż półtora miliona Żydów z byłego Związku Radzieckiego. Są w rządzie, mają wpływ na społeczeństwo. I czują taką sympatię do Rosji, jak ja do Polski. Było to i było owo, ale tam się urodzili, to jest ich pierwsza ojczyzna.

DW: Tak jak dla Pana Polska?

- Mniej więcej.

DW: Jak się odnajdują w Izraelu?

- Fantastycznie, jak w swoim domu. Mieli nawet swoją partię, nazywała się Izrael Nasz Dom.

DW: Mają dobry wpływ na Izrael?

- Bardzo dobry. Na gospodarkę, politykę, naukę, wiedzę.

DW: A inne kraje, spoza Europy? Oczywiście Stany Zjednoczone?

- Niesamowite stosunki mamy ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Australią. A spośród małych państw z Paragwajem. Ale stosunki dyplomatyczne mamy wszędzie. Izrael to przecież mocarstwo wojskowe, miejsce strategiczne, jedyne państwo ze stabilną demokracją i wspólnymi wartościami z zachodnim światem demokratycznym.

DW: Jedyne na Bliskim Wschodzie?

- Tak. Gminy żydowskie są wszędzie. Izrael jest na mapie świata, istnieje.

Prof. Szewach Weiss był w l. 2001-2003 ambasadorem Izraela w Polsce

DW: Istnieje, ma przyjaciół… i czuje się dobrze?

- Teraz czujemy się trochę nie najlepiej, bo mamy konflikt izraelsko-palestyński. A to jest jakiś cień.

DW: Ale trwa to już dziesiątki lat.

- Tak, ale mamy nadzieję na pokój. A nadziei nie wolno tracić. To się zmieni na dobre.

DW: Kiedy?

- Nie wiem. Jeszcze kilka lat.

DW: Kilka?

- Mam nadzieję, że kilka. Chociażby z Judeą i Samarią, pewnie nie z Hamasem. A może właśnie z Hamasem? Kto wie? Może coś tam się zmieni, tak jak kiedyś zmieniło się z Al-Fatah, z Arafatem?

DW: A jak ocenia Pan stosunek Narodów Zjednoczonych do Izraela? Chyba nie ma takiego drugiego kraju, wobec którego Rada Bezpieczeństwa uchwaliłaby tyle potępiających rezolucji?

- Kiedyś nasz legendarny minister spraw zagranicznych, Abba Eban, powiedział, że jak padnie taka propozycja uchwały, że świat jest kwadratowy, to jeśli tylko będzie wymierzona przeciwko Izraelowi, zyska większość głosów. Niestety, tak to wygląda do dziś. Choć nie całkiem, są jednak jakieś zmiany. Ogromny wpływ na to mają Stany Zjednoczone, które nas cały czas fantastycznie popierają. Nie tylko politycznie. To jest coś znacznie głębszego, niż tylko polityczny interes.

DW: A Rosja?

- Rosja zachowuje się tam jak Rosja.

DW: Do tej pory blokowała wszystko.

- W dalszym ciągu jest na stronie arabskiej. Tak wygląda świat interesów. Różne strony ma ta moneta.

DW: Dziękuję za rozmowę.

rozmawiał Aureliusz M. Pędziwol

Rozmowa została przeprowadzona 4 czerwca 2018 r. we Wrocławiu

* Politolog, polityk i dyplomata Szewach Weiss został wybrany do izraelskiego parlamentu (Knesetu) w 1981 roku i zasiadał w nim nieprzerwanie do 1999 roku, w latach 1992-96 jako przewodniczący. Od 2000 do 2006 roku przewodniczył Radzie Jad Waszem, izraelskiego Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu. W latach 2001-3 był ambasadorem Izraela w Warszawie. Stworzył Centrum Badań nad Współczesnym Izraelem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadzi wykłady na temat historii i polityki Izraela.

** Przyznawana od 2004 roku Nagroda im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego wręczana jest corocznie 4 czerwca we Wrocławiu osobom bądź instytucjom, które miały znaczący udział w obaleniu komunizmu, odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz istotny wkład w budowę i kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej pierwszym laureatem był premier Tadeusz Mazowiecki, wśród kolejnych znaleźli się George Bush senior, Václav Havel, Zbigniew Brzeziński oraz jedyna jak na razie instytucja: Stowarzyszenie Instytut Literacki "Kultura".