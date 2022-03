Szefowa niemieckiego MON: Niemcy dostarczyły Ukrainie paliwo

Jak powiedziała w sobotę (26.3.22) Christine Lambrecht (SPD) w rozmowie z Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) paliwo to zostało zakupione w Polsce. „Dostarczamy i dostarczamy konsekwentnie”, powiedziała niemiecka polityk. Odrzuciła tym samym oskarżenia o opieszałość w dostawach broni i stwierdziła równocześnie, że rozumie niecierpliwość Ukrainy.

W piątek wieczorem okazało się, że do Ukrainy dostarczana jest dalsza broń z Niemiec do walki z rosyjskimi napastnikami. Według informacji pochodzących z ukraińskich kręgów rządowych, 1500 pocisków obrony powietrznej „Strela” i 100 karabinów maszynowych MG3.Ponadto chodzić ma o 8 milionów amunicji do broni strzeleckiej i innego sprzętu.

W wywiadzie dla RND minister obrony Niemiec opowiedziała się również za tym, by planowany specjalny fundusz w wysokości 100 mld euro został całkowicie przeznaczony na Bundeswehrę, gdzie cała ta kwota jest potrzebna. W ten sposób Lambrecht poparła też stanowisko CDU/CSU. Do uchwały w sprawie funduszu specjalnego potrzebne są głosy CDU/CSU, ponieważ ma ona być zapisana w Ustawie Zasadniczej.

(DPA/gwo)

