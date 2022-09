Szefowa MSZ Niemiec w Kijowie: „Możecie dalej na nas liczyć”

Niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock przybyła w sobotę (10.9.2022) do Kijowa. To jej druga wizyta w Ukrainie od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. – Przyjechałam dziś do Kijowa, by pokazać, że dalej możecie na nas liczyć – powiedziała Baerbock, cytowana w komunikacie niemieckiego MSZ. I dodała, że Berlin będzie wspierał Ukrainę, „tak długo, jak będzie to konieczne”.

Według Baerbock Niemcy będą nadal pomagać Ukrainie „poprzez dostawy broni oraz wsparcie humanitarne i finansowe”. Jak podkreśliła, Ukrainki i Ukraińcy „walczą o wszystko”. – Ukraina opiera się rosyjskiej agresji nie tylko w obronie swego prawa do pokoju i wolności, ale w obronie naszego europejskiego porządku pokojowego – podkreśliła szefowa niemieckiej dyplomacji.

Zapowiedziała także pomoc w usuwaniu min i środków bojowych, nadal zagrażającym mieszkańcom Ukrainy, jak również wsparcie niemieckich ekspertów i prokuratury w udokumentowaniu i rozliczeniu zbrodni wojennych, popełnionych przez rosyjskie wojska.

„Bardziej niż przerażające”

Według Baerbock prezydent Władimir Putin liczy na to, że „zmęczymy się współczuciem dla cierpienia na Ukrainie”. – Uważa on, że może podzielić nasze społeczeństwa kłamstwami i szantażować nas dostawami energii. I że może odebrać nam naszą energię do obrony przed tym brutalnym atakiem na wszystkie nasze wartości. Ta kalkulacja nie może się potwierdzić i się nie potwierdzi – podkreśliła Baerbock.

W Kijowie szefowa niemieckiej dyplomacji ma spotkać się po południu z szefem ukraińskiego MSZ Dmytro Kułebą. Baerbock odwiedziła Kijów także w maju. Była pierwszym członkiem niemieckiego rządu, który złożył wizytę w Ukrainie od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Wówczas udała się m.in. do Buczy pod Kijowem, gdzie ujawniono rosyjskie zbrodnie na ukraińskiej ludności cywilnej.



W sobotę z kolei niemiecka minister udała się na zaminowane przedmieścia Kijowa, osady Wielka Dymerka. – To, co tu zobaczyłam jest bardziej niż przerażające – powiedziała. Według niej jest jasne, że „zostały tu rozmieszczone przez rosyjską armię nie tylko miny przeciwczołgowe, ale także miny przeciwpiechotne, aby zabijać cywilów”. Zdaniem Baerbock rozminowanie całego kraju może zająć nawet dziesięciolecia.

AFP, RTR/ widz