Szefowa MSZ Niemiec przed wizytą w Warszawie: Rozliczaniu się nie będzie końca

W 32. rocznicę Jedności Niemiec minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock podziękowała Polsce za wsparcie podczas zjednoczenia Niemiec i zaapelowała do rządu w Warszawie o utrzymanie współpracy w duchu partnerstwa. Zjednoczenie Niemiec byłoby „niewyobrażalne bez odważnych Polek i Polaków, którzy z determinacją stanęli w obronie wolności i prawdziwego demokratycznego współdecydowania” – powiedziała polityk Zielonych w poniedziałek, 3 października, przed odlotem do Warszawy.

Nota dyplomatyczna do Berlina

Kilka godzin wcześniej rząd Polski podjął kolejny krok w sprawie reparacji wojennych od Niemiec. Minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną w sprawie uregulowania kwestii następstw agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945. Jak powiedział Rau, nota „wyraża przekonanie polskiego ministra spraw zagranicznych, że strony powinny podjąć niezwłoczne działania zmierzające do trwałego, kompleksowego i ostatecznego, prawnego i materialnego uregulowania kwestii następstw agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945”.

W rocznicę wybuchu II wojny światowej 1 września br. komisja sejmowa przedstawiła w Warszawie raport, w którym oszacowano poniesione przez Polskę straty na ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych (około 1,3 biliona euro).

Przed odlotem do Polski Annalena Baerbock nie odniosła sią do noty dyplomatycznej z Warszawy.

„Zachować zaufanie”

Niemcy świętują 3 października zjednoczenie Niemiec w 1990 roku, do którego doszło zaledwie rok po pokojowej rewolucji w NRD. – Jako partnerzy we wspólnej Europie mamy szansę kształtować naszą przyszłość dla dobra naszych dzieci – powiedziała szefowa niemieckiej dyplomacji. – Mamy jednak również obowiązek zachowania zaufania, które budowaliśmy wspólnie przez ostatnie trzydzieści lat – dodała Baerbock. – Zalicza się do tego, że rozliczenie się i pamięć o niezmierzonych cierpieniach, jakie Niemcy wyrządziły ludziom w Polsce pozostają ważnymi zadaniami dla naszego i przyszłych pokoleń – nie może być i nie będzie temu końca – powiedziała.

Rząd niemiecki odrzuca polskie żądania reparacyjne, powtarzając, że na płaszczyźnie prawnej sprawa jest zamknięta „traktatem dwa plus cztery”, zawartym w 1990 roku pomiędzy RFN, NRD i zwycięskimi mocarstwami USA, ZSRR, Wielką Brytanią i Francją.

Przewodniczący PiS Jarosław Kaczyński na krótko przed wizytą szefowej niemieckiej dyplomacji w Warszawie zaostrzył swój ton wobec Niemiec. W niedzielę zarzucił Berlinowi dążenie do „niemieckiej dominacji” w Unii Europejskiej.

Annalena Baerbock w Warszawie

W poniedziałek wieczorem w ambasadzie Niemiec Annalena Baerbock weźmie udział w uroczystościach związanych z rocznicą zjednoczenia Niemiec. We wtorek rano szefowa niemieckiej dyplomacji spotka się z ministrem Rauem. Rzecznik polskiego MSZ poinformował, że rozmowy będą dotyczyć ważnych kwestii stosunków polsko-niemieckich, „a nota dyplomatyczna jest chyba jedną z najważniejszych”.

Następnie Bearbock weźmie udział w części programu Warsaw Security Forum – konferencji z udziałem polityków i ekspertów ds. bezpieczeństwa.

(DPA/dom)

