Szefowa MSZ Niemiec: Pomoc dla Ukrainy tak długo, jak konieczne

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock zapewniła Ukrainę o wieloletnim wsparciu w wojnie z Rosją, jeśli będzie to konieczne. „Niestety musimy założyć, że Ukraina latem przyszłego roku nadal będzie potrzebowała nowej ciężkiej broni od swoich przyjaciół” – powiedział Baerbock gazecie „Bild am Sonntag”.

„Ukraina broni także naszej wolności, naszego ładu pokojowego. I wspieramy ją finansowo i militarnie – tak długo, jak jest to konieczne. Kropka” – powiedziała polityk Zielonych.

„Wojna może jeszcze trwać latami”

Rosyjska wojna napastnicza przeciwko Ukrainie trwa już ponad pół roku. Szefowa niemieckiego MSZ spodziewa się, że wojna „może jeszcze trwać latami”.

Prezydent Rosji Władimir Putin miał „złudzenie”, że zajmie Ukrainę w bardzo krótkim czasie. Ten plan jednak nie wypalił – dodała Baerbock.

Minister spraw zagranicznych Niemiec broniła również prawa Ukrainy do zaanektowanego przez Rosję czarnomorskiego półwyspu Krym. „Także Krym należy do Ukrainy. Świat nigdy nie uznał sprzecznej z prawem międzynarodowym aneksji w 2014 roku” – podkreśliła.

Wojna energetyczna Putina

W obliczu trwających od ponad pół roku walk w Ukrainie Baerbock przestrzegła przed przywoływaniem w Niemczech zmęczenia wojną. „Wszyscy odczuwają teraz we własnych kieszeniach skutki wojny energetycznej Putina. Podział społeczny Europy jest elementem działań wojennych Putina. Musimy temu zapobiec. Będzie to kamienista droga, ale jest to część odpowiedzialności politycznej, aby zamortyzować nierówności społeczne wynikające z wysokich cen energii” – powiedziała dla „Bild am Sonntag”.

Szefowa MSZ Niemiec odrzuciła żądania dotyczące wykorzystania do dostaw gazu z Rosji nieczynnego gazociągu Nord Stream 2. Takie żądanie wyraził m.in. wiceprzewodniczący Bundestagu Wolfgang Kubicki z FDP.

(DPA, EPD/dom)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>