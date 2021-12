Szefowa MSW Niemiec za wpuszczeniem Fronteksu na granicę z Białorusią

Dzień po objęciu urzędu szefowa MSW Niemiec Nancy Faeser (SPD) krytycznie wypowiedziała się o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, będącej również wschodnią zewnętrzną granica Unii Europejskiej. Przed czwartkowym (09.12.2021) spotkaniem ministrów spraw wewnętrznych w Brukseli Faeser podkreśliła, że dla niej ważne jest, by na granicy „przestrzegano prawnych standardów”. – Dlatego dobre byłoby zaangażowanie tam Fronteksu. I tak samo ważne jest dla mnie, aby organizacje pomocowe w każdym czasie miały dostęp do ludzi – powiedziała Faeser.

Niemiecka minister uważa też, że „decydujące znaczenie ma współpraca wewnątrz UE” w sprawie sytuacji na granicy, za którą odpowiedzialny jest Aleksander Łukaszenka. – To co robi Łukaszeka, jest naprawdę skandaliczne i uwłaczające ludzkiej godności. Wykorzystuje on trudną sytuację ludzi do celów swojej polityki – podkreśliła. Zdaniem niemieckiej minister wspólne działania UE w tej sprawie przyniosły już pierwsze efekty.

Migranci na granicy białorusko-polskiej w regionie Grodna na Białorusi

Zawoalowana krytyka

Niemiecka agencja DPA komentuje, że choć Faeser nie wspomniała o Polsce, jej wypowiedź to zawoalowana krytyka działań polskich władz, które nie skorzystały ze wsparcia Fronteksu w obliczu napływu migrantów przez Białoruś, a także nie dopuszczają organizacji charytatywnych do strefy przy granicy, gdzie do niedawna obowiązywał stan wyjątkowy. Według doniesień mediów stosują push-backi, czyli wypychają migrantów z powrotem na Białoruś, wskazuje DPA.

W nieco innym tonie wypowiadał się poprzedni niemiecki minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer z bawarskiej chadecji CSU, którzy przede wszystkim podkreślał solidarność z Polską, która chroni wspólną granicę UE. – Stoimy całkowicie po stronie Polski – zapewniał Seehofer w trakcie swojej wizyty w Warszawie 18 listopada, dodając, że – jego zdaniem – działania polskich władz cechuje „wyczucie i rozwaga”. On także zwracał jednak uwagę na znaczenie pomocy humanitarnej dla migrantów koczujących nad granicą polsko-białoruską.

(DPA, EPD/ widz)