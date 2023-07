Szefowa Jugendwerku: jesteśmy niezależni i apolityczni

Deutsche Welle: W programach organizowanych przez Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży (PNWM) od jej powstania w 1991 roku uczestniczyło ponad 3 mln osób; co roku blisko 100 tysięcy młodych Polaków i Niemców. Pandemia radykalnie ograniczyła wymianę. Czy udało się odbudować pozrywane kontakty?

Małgorzata Bochwic-Ivanovska*: Możemy uznać kryzys za zażegnany. Już w ubiegłym roku liczba uczestników odbiła w górę, a w tym roku właściwie osiągnęliśmy stan sprzed pandemii. PNWM dofinansowała od początku roku już 1500 projektów. Przed kryzysem dotowaliśmy około 2000 wniosków rocznie.

Młodzież z Ukrainy uczestniczy od wielu lat w polsko-niemieckich projektach Jugendwerku. Czy po agresji Rosji na Ukrainę PNWM rozszerzyła ofertę dla młodych Ukraińców?

Po agresji 24 lutego 2022 roku natychmiast uruchomiliśmy, niezależnie od regularnej wymiany, specjalny program wsparcia dla osób z Ukrainy. To zasługa mojego niemieckiego partnera w zarządzie Stephana Erba i mojego poprzednika, Dariusza Pawłosia, obecnie ambasadora RP w Berlinie.

Stworzyliśmy możliwość organizowania czterotygodniowych pobytów w Polsce i Niemczech dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Dużym ułatwieniem była możliwość objęcia funkcji opiekunek takich grup przez matki tych dzieci. Uruchomiliśmy indywidualne staże dla osób pracujących z młodzieżą w Ukrainie u polskich i niemieckich partnerów, trwające do trzech miesięcy. PNWM dofinansowała też akcje humanitarne, w tym zbiórki odzieży czy leków, organizowane przez polskie i niemieckie organizacje partnerskie.

Jaka była skala tej pomocy?

W 2022 roku wsparliśmy 77 takich specjalnych projektów. Uczestniczyło w nich około 1400 osób z Ukrainy. Równolegle odbywały się regularne trójstronne polsko-niemiecko-ukraińskie projekty, w których udział wzięło dalszych 1000 osób. W tym roku ta działalność jest kontynuowana z tą różnicą, że zamiast pobytów dzieci i młodzieży dotujemy głównie spotkania polsko-niemiecko-ukraińskie. Od początku 2023 roku sfinansowaliśmy 93 trójstronne projekty z udziałem młodzieży ukraińskiej.

Polityczne relacje polsko-niemieckie od lat znajdują się w kryzysie, a kampania przed wyborami parlamentarnymi w Polsce przyczynia się do dalszego wzrostu napięć. Czy sytuacja polityczna ma wpływ na wymianę młodzieży, na atmosferę spotkań? Czy jest Pani w stanie ochronić wymianę przed negatywnymi skutkami politycznych zawirowań między Berlinem a Warszawą?

Nie dostrzegam żadnego negatywnego wpływu polityki i bieżących debat na wymianę. Nie otrzymujemy też żadnych niepokojących sygnałów ani od młodzieży, ani od nauczycieli. Młodzież żyje zapewne innymi sprawami. Zainteresowanie wymianą w obu krajach świadczy o tym, że napięcia polityczne nie rzutują na gotowość do nawiązywania kontaktów. Jesteśmy organizacją niezależną, apolityczną. Trzeba mieć świadomość, że program wymiany tworzą szkoły; szkoły bądź instytucje, bo wspieramy przecież także wymianę pozaszkolną. Nauczyciele mają wolną rękę w wyborze tematów i sami tworzą program, a my w to zupełnie nie ingerujemy.

Jaki zakres samodzielności macie Pani i Pani niemiecki partner (Stephan Erb), z którym tworzycie dwuosobowy zarząd, w kierowaniu Jugendwerkiem? Czy politycy nie ingerują w działalność PNWM, nie próbują narzucać Wam swoich tematów?

Kieruję PNWM od kwietnia. Nie spotkałam się z żadnymi naciskami politycznymi. Nie słyszałam też, żeby takie ingerencje miały miejsce wcześniej. Z tego co wiem, to samo dotyczy strony niemieckiej. W umowie o pracę mamy zagwarantowaną niezależność. Dotychczas nie było potrzeby się na nią powoływać. To my we dwoje ustalamy strategię, tematy przewodnie i cały szczegółowy program działań. Oczywiście istnieje także polsko-niemiecka Rada PNWM, która zbiera się raz do roku i akceptuje, czasami po dyskusji, nasze działania (przewodniczącymi Rady PNWM są polski minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek i niemiecka minister rodziny, seniorów, kobiet i młodzieży Lisa Paus – red.).

Dyrektorka Jugendwerku Małgorzata Bochwic-Ivanovska: W 2022 roku wsparliśmy 77 specjalnych projektów z udziałem około 1400 osób z Ukrainy. Zdjęcie: Tomasz Tołłoczko/PNWM

Jedna z Pani poprzedniczek, Ewa Nocoń, zapowiadała w 2018 roku w rozmowie z DW większe otwarcie PNWM na środowiska, które dotychczas nie uczestniczyły w dialogu polsko-niemieckim. Czy to się udało?

Kontynuujemy realizację tego celu. Dowodem na to, że traktujemy go bardzo poważnie, jest uznanie go za nasz aktualny temat przewodni pod hasłem „U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie”. Staramy się docierać do mniejszych ośrodków, do młodzieży znajdującej się w mniej korzystnej sytuacji finansowej, do województw, np. na wschodzie Polski, jak również do landów mniej zaangażowanych w wymianę.

A konkrety?

Podam przykład: dla uczniów szkół zawodowych realizujemy projekt „Razem osiągniemy więcej”, umożliwiający odbycie praktyk zawodowych w drugim kraju. Organizujemy też staże zawodowe, koncentrując się na pomocy osobom w niekorzystnej sytuacji materialnej.

To wszystko kosztuje. Jak wygląda system finansowania PNWM? Skąd pochodzą pieniądze na projekty?

Wymiana młodzieży finansowana jest przez oba rządy. Budżet PNWM to obecnie około 11 mln euro. Składka rządu niemieckiego wynosi 7 mln euro, a rządu polskiego – 19 mln zł. Dodatkowo otrzymaliśmy w ubiegłym roku 1,3 mln euro od innych podmiotów i fundacji, w tym 1 mln euro od niemieckiego MSZ na projekty związane z Ukrainą. Zabiegamy o podniesienie składek, ale obecna sytuacja budżetowa w obu krajach nie sprzyja takim rozmowom.

Ważną rolę w działalności PNWM odgrywał od początku język niemiecki; dla polskich uczestników był okazją do szlifowania szkolnego niemieckiego, dla niemieckiej młodzieży – bodźcem do zainteresowania się językiem polskim. A jak jest dzisiaj?

Młodzież najczęściej rozmawia ze sobą po angielsku. Przyjmujemy to do wiadomości, choć wolelibyśmy, by było inaczej, ale taki po prostu jest dziś ich świat. Oczywiście młodzi ludzie czasami rozmawiają ze sobą po niemiecku, czy też, ale bardzo rzadko, po polsku. Ale nie chcemy, aby wymiana kojarzyła się wyłącznie z wymianą językową. Znajomość języka nie jest warunkiem. W wymianie chodzi przede wszystkim o spotkanie i choć język jest istotny, nie musi to być ani niemiecki, ani polski.

Czy jest jakaś sprawa, która jest dla Pani szczególnie ważna; którą chciałaby Pani zrealizować, żeby zostawić trwały ślad w Jugendwerku, z którym Pani następcy będą Panią za 10 czy 20 lat kojarzyć?

Mam aż trzy takie tematy i trudno mi wybrać jeden.

Proszę w takim razie wymienić wszystkie.

Po pierwsze wolontariat, który jest moim zdaniem najdoskonalszą formą aktywnego zaangażowania dzieci i młodzieży na rzecz dobra wspólnego. Po drugie – pomnik polsko-niemiecki w Berlinie. Jednym z elementów tego projektu ma być edukacja. Zostaliśmy zaproszeni do współpracy w dyskusji nad kształtem tej placówki. Młodzież powinna mieć wpływ na to miejsce. Cieszę się, że PNWM będzie miała pole do popisu. A po trzecie chciałabym, aby w projektach historycznych naszej organizacji więcej miejsca poświęcono okresowi komunizmu po 1945 roku. Polska i NRD doświadczyły podobnego losu, demokratyczna opozycja w obu krajach współpracowała. Mało kto w Polsce wie, co wydarzyło się 17 czerwca 1953 roku w NRD, a w Niemczech niemal nikt nie ma pojęcia o Poznańskim Czerwcu 1956. Chciałabym to zmienić.

Rozmowę przeprowadził w tym tygodniu w Warszawie Jacek Lepiarz.

*Małgorzata Bochwic-Ivanovska jest od 1 kwietnia 2023 roku dyrektorem zarządzającym PNWM. W latach 2018 – 2021 kierowała Instytutem Polskim w Berlinie, a po powrocie do Polski była zastępczynią dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ. Z zawodu jest tłumaczką z języka niemieckiego i francuskiego oraz nauczycielką.