Szefowa dyplomacji Niemiec: nie będziemy działać „ponad głowami sąsiadów”

Dzień po zaprzysiężeniu nowa niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock składa w czwartek (09.12.20210) pierwsze wizyty z Paryżu i Brukseli, a w piątek przybędzie do Warszawy. Przed rozpoczęciem wizyty we Francji oświadczyła, że udaje się do tych trzech stolic z następującym przesłaniem: „Nasi partnerzy w UE mogą polegać na nowym rządzie federalnym, od pierwszego dnia”.

– W trakcie tych pierwszych wizyt chodzi mi przede wszystkim o to, by wysłuchać naszych najbliższych partnerów. Nie będziemy realizować naszych wizji i interesów ponad głowami naszych sąsiadów, a na pewno nie ich kosztem – podkreśliła polityk niemieckich Zielonych.

– Wiemy bowiem, że żaden interes Niemiec nie jest ważniejszy niż ten, by Europa była silna i zjednoczona – podkreśliła. Szczególnie w kontrowersyjnych sprawach należy „wczuć się w sposób postrzegania i historię innych" – dodała.

Klimat priorytetem

Nowa szefowa niemieckiej dyplomacji wezwała także do obrony podstawowych wartości UE i wspólnych reguł. – Akurat w sprawie praworządności i praw człowieka nie możemy dopuścić do tego, by fundamenty Europy się wykruszyły – podkreśliła Baerbock, cytowana przez agencje.

Priorytetowe znaczenie ma dla niej polityka klimatyczna. – Żaden inny kryzys nie jest tak groźny dla przyszłości ludzkości jak kryzys klimatyczny – powiedziała. – Kryzys klimatyczny nie respektuje żadnych granic państwowych – dodała, podkreślając, że tylko w drodze międzynarodowej współpracy można zrealizować cele związane z walką ze zmianami klimatu.

Po rozmowach w Paryżu szefowa dyplomacji RFN Annalena Baerbock udała się szybkim pociągiem do Brukseli

Już w trakcie wizyty w Paryżu Baerbock potwierdziła, że jest przeciwna francuskim dążeniom, do uznania w UE energii atomowej za „zieloną energię”, czyli przyjazną dla klimatu. – Nie jest niczym nowym, że w sprawie atomu mamy odmienne stanowiska – powiedziała po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Francji Jeanem-Yvesem Le Drianem. Francuskie stanowisko w tej sprawie podziela z kolei m.in. Polska.

Ostrzeżenia dla Rosji

Annalena Baerbock przestrzegła także przed konsekwencjami eskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. – Rosja zapłaciłaby wysoką polityczną i przede wszystkim gospodarczą cenę za ponowne naruszenie ukraińskiej państwowości – powiedziała.

Baerbock mówiła także o znaczeniu współpracy francusko-niemieckiej dla przyszłości UE. Jak podkreśliła, „silna Europa potrzebuje silnych impulsów francusko-niemieckich”. W piątek do Paryża udaje się z pierwszą zagraniczną wizyta nowy niemiecki kanclerz Olaf Scholz.

Według komunikatu niemieckiego MSZ w piątek rano w Warszawie Annalena Baerbock spotka się z szefem polskiej dyplomacji Zbigniewem Rauem, a także z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Marcinem Wiąckiem. Złoży też wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza. Wśród tematów jej rozmów w Warszawie będzie rozpoczynające się w 2022 roku przewodnictwo Polski w OBWE, która stanowi „centralne forum bezpieczeństwa, stabilności i praw człowieka w Europie – także i szczególnie w odniesieniu do Rosji, Ukrainy i Białorusi”, podano.

(DPA, AFP/ widz)