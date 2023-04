Szef Springera miał upolityczniać gazetę. Czy przeprosi?

W czwartek (13.04.2023) tygodnik „Die Zeit" opublikował wiadomości na czacie oraz e-maile, które przewodniczący zarządu koncernu medialnego Axel Springer miał wysyłać do najbliższych pracowników z kierownictwa firmy.

Czy Doepfner sprzyjał FDP?

Mathias Doepfner krytykował między innymi politykę byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel, wypowiadał się na temat migracji, islamizmu i polityki klimatycznej. Miał też pisać obraźliwe słowa wobec Niemców pochodzących z terenów byłej NRD. Według „Die Zeit", przed wyborami do Bundestagu w 2021 roku Doepfner miał zażyczyć sobie przyjaznych dla liberalnej FDP artykułów w należącym do Springera tabloidzie „Bild”.

W sobotę (15.04.) redaktor naczelna „Bilda” Marion Horn wezwała swojego przełożonego do złożenia przeprosin. „Tak, Mathias Doepfner wysyłał SMS-y ze zdaniami, które w takiej formie, w jakiej zostały napisane, absolutnie nie są w porządku” – napisała Horn w swojej opinii opublikowanej w „Bildzie”. „Właściwie to należą się przeprosiny, szefie!” – apeluje Horn.

Doepfner odpiera zarzuty

Szef zarządu koncernu Axel Springer odrzucił krytykę dotyczącą jego osoby krótko po publikacji „Die Zeit”. Jego zdaniem przytoczone zdania zostały wyrwane z kontekstu, jak wyjaśnił w komunikacie do pracowników Springera.

Szefowa „Bilda” z kolei odrzuca spekulacje, jakoby Doepfner mógł wpłynąć na treści publikowane w kierowanej przez nią gazecie. „Nikomu nie pozwalam na mówienie mi, co 'Bild' ma pisać. Nie znam też żadnego dziennikarza w tej firmie, który by to robił" – oświadczyła Marion Horn. Jako dziennikarka w Axel Springer zawsze doświadczała „absolutnej wolności dziennikarskiej".

Horn: szef Springera broni dziennikarskiej wolności

Denerwuje ją „ton niektórych doniesień", które dyskredytują pracę dziennikarzy gazety „Bild”. „To jest obrzydliwe", gazeta ma bowiem swobodę pisania w taki sposób, jaki uważa za stosowne” – pisze Horn. Dodaje, że właśnie Mathias Doepfner broni tej wolności „każdego dnia, także wobec oporu ze strony polityki, biznesu i kultury".

Mathias Doepfner rozpoczął swoją karierę w 1992 roku jako kierownik ds. mediów w firmie Gruner + Jahr. W 1998 roku został redaktorem naczelnym dziennika „Die Welt", a w ciągu kilku lat został szefem zarządu koncernu Springer. Znajduje się w ogniu krytyki od czasu zwolnienia z funkcji redaktora naczelnego „Bilda” Juliana Reichelta, który został oskarżony o nadużywanie władzy i romanse z pracownicami.

epd/sier

