Szef Rady Europejskiej: azyl dla rosyjskich dezerterów to cenny pomysł

– Mam przesłanie do rosyjskich żołnierzy na polu bitwy – oznajmił Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, w środę (06.04.2022) w trakcie debaty w europarlamencie w Strasburgu. – Jeżeli nie chcecie brać udziału w zabijaniu swoich ukraińskich braci i sióstr, jeżeli nie chcecie być zbrodniarzami, to rzućcie broń, przestańcie walczyć, opuśćcie pole bitwy – zaapelował belgijski polityk.

Zasygnalizował jednocześnie, że jest otwarty na pomysł zaoferowania rosyjskim dezerterom azylu w Unii Europejskiej, co proponowali w ostatnich tygodniach niektórzy eurodeputowani. – Moim zdaniem jest to cenny pomysł, który powinien zostać rozważony – powiedział.

Zwłoki cywilów na ulicy podkijowskiej Buczy

Dowody na zbrodnie wojenne

Michel podkreślił, że w ukraińskim mieście Bucza pod Kijowem i w innych miastach popełnione zostały zbrodnie przeciwko ludzkości, wymierzone w niewinnych cywilów. – To kolejne dowody na to, że rosyjska brutalność nie zna granic – dodał. Według szefa Rady Europejskiej istnieją dalsze dowody, że w Ukrainie dochodzi do zbrodni wojennych, przypadkowych egzekucji i chowania zabitych w masowych grobach.

– To nie jest „operacja specjalna”. To zbrodnie wojenne – powiedział Michel, odnosząc się do oficjalnej narracji Kremla, która inwazję w Ukrainie nazywa „operacją specjalną”. Polityk podkreślił, że odpowiedzialni za to powinni ponieść twarde konsekwencje.

(DPA/widz)