Szef niemieckiej dyplomacji w ONZ: „Together first“

W swoim pierwszym wystąpieniu na forum Zgromadzenia Ogólnego 193 krajów członkowskich ONZ niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas (SPD) ubolewał, że „świat przeżywa obecnie kryzys multilateralizmu” i apelował o utrzymanie światowego ładu, opierającego się na współpracy, międzynarodowych organizacji i na porozumieniach. Wskazując na powojenną historię Niemiec powiedział: „wierzymy w Narody Zjednoczone, ponieważ ponadgraniczna kooperacja zmieniła na lepsze nasz własny los”.

"Multilateralizm i suwerenność to nie sprzeczność"

Niemiecki socjaldemokrata nawiązał do wystąpienia prezydenta USA Donalda Trumpa, który w ubiegły wtorek (25.09.2018) na otwarciu Zgromadzenia Ogólnego wypowiedział się przeciwko „ideologii globalizmu”, opowiadając się za „doktryną patriotyzmu”. „Nigdy nie zrezygnujemy z suwerenności Ameryki” – powiedział Trump. Odpowiedź niemieckiego ministra na to brzmiała: „nie ma żadnej sprzeczności między multilateralizmem i suwerennością. Wręcz przeciwnie, w świecie, który ma do rozwiązania ogrom globalnych problemów, suwerenność może być gwarantowana tylko przez współpracę”.

Donald Trump na forum ONZ

Maas zapowiedział, że Niemcy wykorzystają swoje okresowe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ od stycznia 2019 dla wzmożenia swojego zaangażowania w globalnym zarządzaniu kryzysami. Jak przyznał, rola tego najpotężniejszego gremium Narodów Zjednoczonych jest dla niemieckiego rządu bodźcem, żeby przyczynić się do rozwiązania kryzysów tego świata”.

Owocne zabiegi dyplomatyczne

Mówiąc o wojnie syryjskiej Maas podkreślił znaczenie międzynarodowej współpracy. „Nigdzie kryzys multilateralizmu nie jest tak wyraźny jak w Syrii”. Mówił jednak o „promyku nadziei”, bo przy pomocy zespolonych dyplomatycznych sił udało się chociaż zapobiec eskalacji w Idlib, okupowanym przez rebeliantów. Wyraził on też pogląd, że rosyjsko-tureckiej porozumienie o strefie zdemilitaryzowanej musi stać się trwałym rozwiązaniem. Jak dotąd obowiązuje ono do 15 października.

Minister Maas zapowiedział także, że Niemcy są gotowe wyasygnować dodatkowe 116 mln euro na konto oenzetowskiej organizacji pomocy uchodźcom UNHCR z przeznaczeniem dla syryjskich uchodźców w Jordanii i Libanie.

"America first" przyjmowana jest w Europie ze sceptycyzmem

Porozumienie z Iranem pozostaje w mocy

Niemiecki minister bronił porozumienia nuklearnego z Iranem, z którego prezydent Trump wycofał się w maju br. Maas stwierdził, że „porozumienie może nie jest doskonałe, ale pozwoliło zapobiec jeszcze bardzo prawdopodobnej przed trzema laty eskalacji”. Podkreślił także, że Unia Europejska, pomimo ogłoszonych przez prezydenta Trumpa sankcji wobec Iranu, podtrzyma swoje relacje gospodarczez tym krajem.

dpa/ma