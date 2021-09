Szef niemieckiej dyplomacji: Trójkąt Weimarski zrealizował swą wizję

Na zaproszenie Heiko Maasa do Weimaru przybędą w piątek (10.09.2021) ministrowie spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau i Francji Jean-Yves Le Drian. To jubileuszowe spotkanie w formacie Trójkąta Weimarskiego, który powstał 30 lat temu.

W ocenie szefa niemieckiej dyplomacji w ciągu minionych trzech dziesięcioleci wizja, która legła u podstaw inicjatywy Trójkąta Weimarskiego z „utopii stała się niemal oczywistością”. „Po stuleciach wojen i wrogości trzy wielkie państwa Francja, Niemcy i Polska połączą się, by wspólnie kształtować przyszłość Europy” – podkreślił Maas w oświadczeniu, opublikowanym w piątek rano.

Dodał, że Trójkąt Weimarski pełnił ważną rolę, która miała na celu poznanie różnych perspektyw i wzmocnienie w ten sposób jedności Europy. „To, że Europa stała się dla nas wspólną codziennością, jest być może naszym największym osiągnięciem. Przy wszystkich tarciach i różnicach w tej europejskiej codzienności, nigdy nie powinniśmy o tym zapominać” – zaapelował szef niemieckiej dyplomacji.

Zadania na przyszłość

Piątkowe spotkanie z ministrami Le Drianem i Rauem w Weimarze to „kontynuacja tej tradycji”, dodał. „Tak jak nasi poprzednicy 30 lat temu, my także skierujemy dziś spojrzenie w stronę naszej wspólnej Europy. Aby przygotować Unię Europejską na przyszłość, musimy wzmocnić europejską solidarność. To obejmuje naszą politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, tak samo jak handel, cyfryzację, politykę zdrowotną i sprawy gospodarcze oraz finansowe” – wskazał Maas.

Siepień 2006: byli szefowie dyplomacji Polski, Niemiec i Francji w 15. rocznicę Trójkąta Weimarskiego

Tematem spotkania mają być też plany francuskiej prezydencji w UE, która rozpocznie się 1 stycznia 2022 roku. „Gdy chodzi o przyszłość Europy, liczy się przede wszystkim młode pokolenie” – zauważył Heiko Maas, dodając, że cieszy się na dyskusję trzech ministrów ze studentami Uniwersytetu Bauhaus Weimarze. Ministrowie odwiedzą także projekt „1000 buków”, upamiętniający ofiary marszów śmierci z dawnego obozu koncentracyjnego Buchenwald.

30 lat Trójkąta Weimarskiego

Trójkąt Weimarski został zainicjowany 29 sierpnia 1991 roku przez ówczesnych szefów dyplomacji Niemiec Hansa-Dietricha Genschera, Francji Rolanda Dumasa i Polski Krzysztofa Skubiszewskiego.

Wówczas najważniejszym celem tego formatu współpracy było wspieranie zbliżenia Polski i innych nowych demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej do Wspólnoty Europejskiej. Po rozszerzeniu UE w 2004 roku dialog w tym trójstronnym formacie był kontynuowany z większą bądź mniejszą intensywnością.

W październiku ubiegłego roku szefowie dyplomacji Trójkąta spotkali się po czteroletniej przerwie, zapowiadając reaktywację inicjatywy.