Szef niemieckiej dyplomacji: Nareszcie musimy wiedzieć, czego chce Londyn

Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas (SPD) oczekuje od Brytyjczyków nareszcie jasności na temat brexitu i to jak najszybciej. – Wiemy już, czego Londyn nie chce. Teraz musimy nareszcie wiedzieć, czego chce i za czym opowiada się większość w parlamencie – powiedział w poniedziałek niemiecki polityk przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów UE w Brukseli. Dopiero wówczas będzie można rozmawiać z Brytyjczykami, jak zapobiec brexitowi bez umowy. – Bo najwyraźniej wszyscy tego chcą – podkreślił Maas.

Zapobiec konfliktom

Heiko Maas uważa, że wykluczone są istotne zmiany dotychczasowych planów mających zapobiec przywróceniu regularnej granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Eksplozja w Londonderry w Irlandii Północnej w miniony weekend pokazała, że „nerwy są napięte do ostateczności” – powiedział Maas. Europa nie może dopuścić do zagrożenia północnoirlandzkiego porozumienia pokojowego. Dlatego, jak zaznaczył, w kwestii irlandzkiej może sobie wyobrazić „tylko nieznaczne zmiany”.

Unia Europejska i Wielka Brytania chcą uniknąć przywrócenia kontroli, czyli tzw. twardej granicy między należącą do UE Irlandią a kontrolowaną przez Londyn Irlandią Północną, by zapobiec ponownemu wybuchowi tam krwawego konfliktu. Jest to „bardzo wrażliwa kwestia” – podkreślił szef niemieckiej dyplomacji.

Premier Theresa May zamierza przedstawić dzisiaj po południu alternatywę dla odrzuconej przez Izbę Gmin umowy brexitowej. Według informacji „Sunday Times" May bierze pod uwagę podpisanie z rządem Irlandii odrębnego porozumienia, które pozwoliłoby uniknąć przywrócenia twardej granicy między Irlandią i Irlandią Północną.

(dpa, afpd / stas)