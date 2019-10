Szef niemieckiego MSW: Nowy kryzys uchodźczy może być gorszy niż 2015

W obliczu rosnącej liczby migrantów, którzy przedostają się na greckie wyspy z Turcji, szef niemieckiego MSW, Horst Seehofer, ostrzega przed jeszcze większa fala uchodźców niż ta, która dotarła do Europy w roku 2015.

– Musimy więcej pomagać naszym europejskim partnerom w ochronie zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Zbyt długo zostawiliśmy ich samych z tym problemem – powiedział polityk CSU w rozmowie z tabloidem „Bild”. – Jeżeli tego nie zrobimy, przeżyjemy falę uchodźców jak w roku 2015, a może nawet jeszcze większą niż przed czterema laty – zaznaczył.

Horst Seehofer

Horst Seehofer zapowiedział, że wraz z nową przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen zrobi wszystko, żeby taki kryzys się nie powtórzył. Zaznaczył, że ma przy tym pełne poparcie niemieckiej kanclerz. Bawarski chadek zaapelował do państw członkowskich Unii Europejskiej o większe wsparcie dla Turcji.

– Turcja robi bardzo wiele przyjmując uchodźców. Leży to także w naszym interesie. Jasne stało się, że nie poradzimy sobie z przyszłością, stosując dotychczasowe środki – powiedział.

Z tego względu chce on dalej wzmacniać współpracę z Turcją – zapowiedział z kolei w wywiadzie prasowym dla „Welt am Sonntag”.

Zadecydować musi Wspólnota

W świetle raportu sytuacyjnego, przedstawionego przez Komisję Europejską, liczba migrantów, którzy przybywają z Turcji na obszar Unii Europejskiejw bieżącym roku znacznie wzrosła. Między styczniem a wrześniem 2019 odnotowano wzrost o 23 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W okresie tym z Turcji do UE przybyło 46.546 migrantów. Między styczniem i wrześniem 2018 było to 37.837 osób.

Z tego 45 tys. przedostało się do Grecji, prawie 1300 do Włoch i około 200 do Bułgarii. Większość imigrantów to Afgańczycy, Syryjczycy i Irakijczycy.

Na pytanie, ile pieniędzy powyżej już ustalonych w 2016 roku 6 mld euro otrzymać miałaby Ankara, Seehofer stwierdził, że „nie może decyzji w tej sprawie podjąć sam jako niemiecki minister spraw wewnętrznych”. Zapowiedział, że na ten temat trzeba będzie rozmawiać na płaszczyźnie europejskiej.

– Będę starał się, żeby wkład Turcji, leżący w interesie nas wszystkich, był odpowiednio honorowany - dodał.

Minister Seehofer w ubiegły czwartek i piątek przebywał z wizytą w Turcji i Grecji. Wraz z komisarzem ds. migracji Dimitrisem Avramopoulosem i francuskim ministrem spraw wewnętrznych Christophem Castanerem prowadził rozmowy z przedstawicielami rządów Turcji i Grecji. Przyrzekł on Ankarze i Atenom wsparcie Niemiec w organizacji pobytu migrantów i w ochronie granic.

dpa/ma