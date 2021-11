Szef MSZ Niemiec: organizacje humanitarne gotowe do pomocy Polsce

„Pan Łukaszenka rozkręca niebezpieczną spiralę konfliktu, z której on sam też nie ma wyjścia. Wykorzystuje bez skrupułów ludzi szukających schronienia jako zakładników do swojej cynicznej gry o władzę. Świadomie wywiera presję na całą UE i poszczególne kraje członkowskie Polskę i Litwę ryzykując życie ludzi, którzy są dla niego jedynie pionkami w jego grze o władzę” – czytamy w oświadczeniu szefa niemieckiej dyplomacji opublikowanym w nocy z wtorku na środę.

„Unia Europejska nie ulegnie szantażowi“ – zapewnił Maas. Kroki podjęte w minionych miesiącach pokazały, że Wspólnota jest zdecydowana na przeciwstawienie się perfidnym i pełnym pogardy dla ludzi działaniom Łukaszenki.

Organizacje humanitarne chcą pomóc ludziom na granicy

Maas wymienił cztery obszary, na których będzie się koncentrować działalność UE. Na pierwszym miejscu wymienił humanitarną pomoc dla migrantów.

„Nikogo nie porzucimy w potrzebie, to należy do fundamentalnych wartości każdego państwa europejskiego i tych wspólnych wartości będziemy przestrzegać także na zewnętrznych granicach UE. Różne organizacje humanitarne są gotowe do pomocy na Białorusi i w Polsce” – oświadczył niemiecki minister.

Wśród dalszych celów Maas wymienił ukrócenie nielegalnego przemytu osób, rozszerzenie oraz zaostrzenie sankcji wobec białoruskiemu reżimowi oraz akcję wyjaśniającą w krajach, z których pochodzą migranci.

Nikt, kto uczestniczy w działaniach Łukaszenki, nie uniknie kary – ostrzegł Maas zaznaczając, że dotyczy to także linii lotniczych dostarczających migrantów do Mińska.