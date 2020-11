Szef MSZ Niemiec o porozumieniu z Polską i Węgrami: „Każdy jest świadom odpowiedzialności”

Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas liczy w najbliższych dniach na porozumienie w sporze z Polską i Węgrami o budżet Unii Europejskiej. – Jestem optymistą, że każdy jest świadom swojej odpowiedzialności i przyczyni się do tego, by w nadchodzących dniach było rozwiązanie – powiedział Maas podczas spotkania w Fundacji Koerbera w Berlinie.

Podkreślił jednocześnie, że UE nie odstąpi od mechanizmu praworządności. – Nie ma opcji, by jeszcze raz wyłączyć ten mechanizm z kompromisu – stwierdził Maas, dodając, że koronakryzys bardzo dotknął niektóre kraje UE. Dlatego Unia jest obecnie w „fazie, w której każdy musi wykazać się dużym poziomem odpowiedzialności”. Jak zapewnił, jest on głęboko przekonany, że rozwiązanie jest możliwie do następnego szczytu UE w grudniu. Taka konferencja planowo i pomimo pandemii powinna odbyć się 10-11 grudnia w Brukseli.

Polska i Węgry nie zgodziły się w zeszłym tygodniu na pakiet finansowy o wartości 1,8 biliona euro, w skład którego wchodzi budżet UE na kolejne siedem lat oraz fundusz pomocowy stworzony na potrzeby zwalczania negatywnych skutków pandemii koronawirusa. Budapeszt i Warszawa nie zgadzają się na model „pieniądze za praworządność”, przewidujący cięcia finansowe za naruszenie zasad praworządności.

(AFP/dom)