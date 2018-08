Szef MSZ Niemiec: Auschwitz jest nadal aktualnym wezwaniem do obrony nienaruszalnej godności człowieka

- Moja druga podróż do Polski jako ministra spraw zagranicznych prowadzi do byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Auschwitz jest dla mnie ciągle aktualnym napomnieniem do obrony nienaruszalnej godności człowieka na świecie, zarówno osobiście jak i politycznie - oświadczył Maas przed odlotem do Polski.

- Musimy podtrzymywać, także z myślą o przyszłych pokoleniach, pamięć o niepojętych okrucieństwach. Dlatego cieszę się szczególnie z tego, że towarzyszą mi dziś młodzi niemieccy kandydaci do dyplomatycznej i konsularnej służby i że na miejscu będziemy rozmawiać z polską i niemiecką młodzieżą – oświadczył szef niemieckiej dyplomacji.

Maas podkreślił, że Polska jest dziś dla Niemiec „nie tylko sąsiadem, lecz także cennym przyjacielem i ważnym partnerem w Europie”. Obejmując swój urząd w połowie marca socjaldemokrata Maas powiedział, że Auschwitz był dla niego głównym powodem zaangażowania się w politykę.

Powraca temat ustawy o IPN

Prezes Rady Centralnej Żydów w Niemczech Josef Schuster powiedział DPA, że oczekuje, iż Maas poruszy podczas spotkania z szefem MSZ Polski Jackiem Czaputowiczem temat nowelizacji ustawy o IPN, nazywanej w Niemczch „ustawą o Holokauście”. Schuster powiedział DPA, że nie ulega wątpliwości, iż zorganizowany masowy mord na europejskich Żydach został zaplanowanych i wykonany przez Niemcy. „Tak samo nie można jednak podawać w wątpliwość tego, że wcale nie tak mało Polaków dało się szybko wciągnąć do działań narodowych socjalistów. Jeżeli polski rząd utrudniając badania chce teraz próbować doprowadzić do tego, by zapomniano o tej części historii, to jest to próba, której trzeba się jasno przeciwstawić” – powiedział Schuster.

Uchwalona w lutym przez Sejm nowelizacja ustawy o IPN przewidywała karę do trzech lat więzienia za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości. Nowe przepisy miały stosować do obywateli polskich i cudzoziemców. Do nowych przepisów krytycznie odniosły się władze Izraela oraz liczne środowiska żydowskie. Po fali krytyki najbardziej kontrowersyjne regulacje zostały usunięte z ustawy w ramach kolejnej nowelizacji.

MKO ostrzega przed antysemityzmem

Wiceprezes Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego (MOK) Christoph Heubner wyraził nadzieję, że wizyta niemieckiego ministra w Auschwitz oznacza gotowość niemieckiego rządu do bardziej zdecydowanej walki z „rosnącym antysemityzmem, prawicowym ekstremizmem i populistyczną nienawiścią”. „Podróż do Auschwitz jest w tych dniach podrożą nie tylko w przeszłość. Neonaziści, którzy dziś wychodzą na ulice lub działają w internecie, odnoszą się stale do Auschwitz. Morderczy antysemityzm i nienawiść, które do dziś promieniują z Auschwitz, stymulują ich fanatyzm i gotowość do przemocy” – czytamy w komunikacje MKO.

Byli więźniowie Auschwitz uważają, że szczególnie ważne jest spotkanie Maasa z młodymi ludźmi – podkreślił Heubner.