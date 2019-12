Szef MSZ Luksemburga: finansowe konsekwencje dla krajów UE odmawiających przyjęcia uchodźców

„Jeżeli pojedyncze kraje członkowskie (UE) zerwą z zasadami fundamentalnego humanitaryzmu, to będzie to miało bardzo negatywny wpływ na najbliższy budżet UE” – powiedział Asselborn. Jego wypowiedź została opublikowana w środę wieczorem w internetowym wydaniu „Spiegla”.

Szef luksemburskiej dyplomacji podkreślił, że co najmniej trzy czwarte uchodźców, którzy przebywają w fatalnych warunkach w obozach w Grecji, ma prawo do azylu. „Ci ludzie nie przyjechali do Grecji, lecz do UE i to UE musi rozwiązać ten problem” – powiedział.

„Der Spiegel” przypomina, że obecnie trwają negocjacje o kolejnych wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027. Niemcy, Francja, Luksemburg i inni płatnicy netto domagają się, aby transfery finansowe powiązane były w przyszłości z przestrzeganiem przez kraje członkowskie praw podstawowych. Dotyczy to przede wszystkim takich krajów jak Węgry i Polska, których rządy „podkopują praworządność i demokrację” – czytamy w wydawanym w Hamburgu tygodniku.

Obciąć fundusze

Asselborn idzie znacznie dalej, domagając się, by obciąć fundusze krajom, które odmawiają przyjęcia uchodźców. „UE jest czymś więcej, niż tylko sumą 27 krajów” – powiedział luksemburski polityk. Jego zdaniem podczas negocjacji o budżecie należy uwzględnić nie tylko praworządność, lecz także solidarność w polityce migracyjnej.

Asselborn zaznaczyl, że w przypadku nieletnich migrantów bez opiekunówchodzi o maksymalnie 4000 osób. Jak zaznaczył, na milion mieszkańców UE przypadałoby dziewięciu uchodźców. „Ich przyjęcie nie będzie nadmiernym wysiłkiem, jeżeli włączą się wszystkie kraje” – ocenił.

Asselborn wezwał szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen do przedstawienia konkretnej propozycji, która mogłaby być przedmiotem dyskusji na spotkaniu unijnych ministrów 23 stycznia. „Działania na własną rękę kilku wybranych krajów nie rozwiążą problemu – zastrzegł.

Do przyjęcia dzieci z greckich obozów dla uchodźców wezwał tuż przed Bożym Narodzeniem szef niemieckich Zielonych Robert Habeck. O solidarność zaapelowała też Komisja Europejska.

Z danych KE wynika, że w pięciu hotspotach na wyspach Morza Egejskiego: Lesbos, Chios, Samos, Leros i Kos zarejestrowanych jest obecnie 1922 nieletnich uchodźców bez opieki (stan z 20 grudnia 2019). W całej Grecji natomiast przebywało w końcu listopada 5276 młodocianych uchodźców – w tym dziewięć procent poniżej 14. roku życia, czyli w świetle prawa, dzieci.