Chorwacki minister pocałował Baerbock. Przeprasza urażonych

Zachowanie chorwackiego ministra podczas czwartkowego spotkania szefów dyplomacji UE wywołało falę krytycznych reakcji. Kamery uchwyciły, jak podczas zwyczajowego wspólnego zdjęcia Gordan Grlic Radman witając się z Baerbock z zaskoczenia ją całuje. Niemiecka minister szybko się odwraca i próbuje przykryć zakłopotanie uśmiechem.

Sytuację opisał najpierw niemiecki tabloid „Bild”, później inne media, a nagrania są komentowane w sieci. Według „Bilda” osoby bliskie Baerbock oceniają, że była to niezręczność podczas szybkiego powitania.

W Chorwacji zarzucono ministrowi, że publicznie zawstydził przedstawicielkę Niemiec i kompromituje własny kraj. „Całowanie kobiet siłą też nazywamy przemocą, prawda?” – zauważyła w serwisie X (dawniej: Twitter) była premier Chorwacji Jadranka Kosor.

Radman: Nie wiem w czym problem

Radman przeprosił w chorwackich mediach za swoje zachowanie tych, którzy poczuli się nim urażeni. Powiedział, że nie od razu zdał sobie sprawę, że prawdopodobnie zawstydził Baerbock.

„Być może była to niezręczna chwila” – stwierdził Radman cytowany w sobotę przez agencję DPA. „Jeśli ktoś widział w tym coś złego, to przepraszam tych, którzy to tak odebrali”.

Jak wyjaśnił, jego przyjazd na szczyt się opóźnił i zobaczył Baerbock dopiero podczas wspólnego pozowania do fotografii, więc postanowił się przywitać: „Nie wiem, w czym był problem. Nie widziałem go, nie byłem go świadomy. Zawsze serdecznie się witamy. To ciepła, ludzka interakcja między kolegami”.

(DPA/mar)

