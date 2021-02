Szef MSW: udaremniono zamach, 14 osób zatrzymanych

Niemieckie MSW i służby bezpieczeństwa wychodzą z założenia, że trzej Syryjczycy, zatrzymani w Danii i Niemczech, przygotowywali zamach terrorystyczny na dużą skalę. - Nasze organy bezpieczeństwa ponownie zapobiegły islamistycznemu atakowi - oświadczył minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer (CSU).

"Znaleziona broń budzi zaniepokojenie"

W tej sprawie dokonano do tej pory 14 aresztowań. W Danii 13 zatrzymanych osób przebywa obecnie w areszcie śledczym, na przynajmniej siedmiu z nich ciąży konkretne podejrzenie o przygotowywanie ataku terrorystycznego. Z informacji przekazanych przez duńską policję wynika, że tej siódemce zarzuca się przygotowywanie zamachu terrorystycznego w Danii lub w Niemczech. Co zarzuca się pozostałej szóstce zatrzymanych, na razie pozostaje niejasne.

- Znaleźliśmy materiały i składniki potrzebne do wyprodukowania bomby. Znaleźliśmy także różną broń palną, strzelby powtarzalne i sztucer myśliwski z celownikiem optycznym - powiedział dziś (12.02.2021) dyrektor operacyjny duńskiej służby specjalnej PET, odpowiedzialnej za kontrwywiad i bezpieczeństwo wewnętrzne, Flemming Drejer w Søborg pod Kopenhagą.

Znaleziona broń budzi zaniepokojenie. Zabezpieczono także flagę terrorystycznych bojówek tzw. Państwa Islamskiego, co wzmacnia podejrzenie, że zatrzymani mogli inspirować się "walczącym islamizmem".

Minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer

Seria zatrzymań

W czwartek 11 lutego poinformowano najpierw o zatrzymaniu w poprzednim tygodniu trzech braci pochodzących z Syrii, dwóch w Danii i jednego w Niemczech w Dietzenbach w Hesji. Duńskie władze bezpieczeństwa nie podały na razie, czy zatrzymane później osoby są krewnymi tych braci i nie powiedziały także nic na temat kraju ich pochodzenia. - Ze względu na dobro śledztwa takie informacje musimy zachować dla siebie - powiedział Flemming Drejer.

Sąd rejonowy w Dessau-Roßlau w Saksonii-Anhalt, gdzie był zameldowany jeden z trzech braci aresztowanych w Danii, wydał nakaz aresztowania trzech Syryjczyków w wieku 33, 36 i 40 lat. Jak poinformowała prokuratura w Naumburgu, zarzuca się im przygotowywanie poważnego aktu przemocy przeciwko bezpieczeństwu państwa.

Wiadomo, że Syryjczycy uczestniczyli w styczniu w nabyciu w Polsce wielu kilogramów chemikaliów nadających się do sporządzenia ładunku wybuchowego. Chemikalia te dostarczono najpierw do Dessau-Roßlau, skąd przewieziono je do Danii. O dwóch z braci wiadomo, że wjechali po raz pierwszy do Niemiec w 1998 roku. Obaj otrzymali status uchodźców, a jeden z nich poślubił Niemkę. Od 2006 do 2016 roku byli podejrzewani o sympatyzowanie z islamistami, ale nie udało im się niczego konkretnego udowodnić.

Flemming Drejer

Udaremnione zamachy w Niemczech

Do toczącego się obecnie śledztwa włączył się także Federalny Urząd Kryminalny. Minister Seehofer podziękował federalnym tajnym służbom oraz służbom w Saksonii-Anhalt i w Hesji. - Terroryzm jest zjawiskiem międzynarodowym i taka też jest nasza z nim walka - powiedział.

Niemieckie służby otrzymały wiadomość z zagranicy o zamówieniu chemikaliów w Polsce. W krótkim czasie nawiązały współpracę ze służbami duńskimi, które przejęły główny ciężar dochodzenia.

Jak podaje niemieckie MSW, od 2009 roku w Niemczech udaremniono 17 islamistycznych zamachów terrorystycznych. W grudniu ubiegłego roku niemiecka policja miała na oku 617 osób podejrzewanych o to, że mogą przeprowadzić atak terrorystyczny z pobudek politycznych lub religijnych.

Ponad połowa z nich ma niemieckie obywatelstwo. Część z nich przebywa obecnie za granicą, część siedzi w niemieckich więzieniach. Poza tym w niemieckich kartotekach policyjnych znajduje się 529 osób podejrzewanych o to, że mogą uczestniczyć w takich atakach albo wspierać je w jakiś sposób.

