Szef MSW grozi dymisją. Będą rozmowy z CDU

Z informacji agencyjnych kolportowanych w niedzielę (1.07.2018) wieczorem wynikało, że swoją decyzję minister obwieścił podczas narady zarządu CSU w Monachium, którą zwołano w trybie pilnym w związku z trwającym od tygodni sporem wokół polityki migracyjnej. Narada trwała ponad 10 godzin, a zgromadzeni wielokrotnie – jak podają agencje – krytycznie wypowiadali się na temat ustaleń ostatniego szczytu UE (28-29.06.2018) w sprawie migracji. Seehofer piastuje urząd ministra spraw wewnętrznych od 100 dni, zaś na czele CSU stoi od 2008 roku.

Na poniedziałek (2.07.2018) po południu zapowiedziane jest spotkanie kierownictwa obu siostrzanych chadeckich partii, CDU i CSU, które Seehofer określił mianem "pośredniego kroku", zanim sytuacja nie wyjaśniona zostanie do końca.

Długotrwały konflikt

Groźba dymisji ze strony Seehofera to skutek trwającego od tygodni kryzysu w koalicji rządzącej na temat polityki migracyjnej. Seehofer opowiadał się za wprowadzeniem kontroli na niemieckich granicach i odsyłaniem z nich uchodźców, którzy zostali już wcześniej zarejestrowani w którymś z krajów UE. Deklarował, że podejmie taką decyzję na własną rękę, nawet wbrew kanclerz Angeli Merkel.

Merkel jest przeciwna działaniu krajów na własną rękę i woli szukać rozwiązania wspólnego europejskiego rozwiązania. W przeciwieństwie do Seehofera za krok naprzód uznała ustalenia brukselskiego szczytu, na którym uzgodniono tworzenie ośrodków dla uchodźców i wzmacnianie kontroli zewnętrznych granic UE. Merkel chce, by kraje UE stosowały się do zasady, wedle której uchodźca powinien być odesłany do kraju, w którym został zarejestrowany po raz pierwszy. Jednak kraje UE powinny o tym decydować wspólnie. Merkel jest przeciwna działaniom krajów na własną rękę, jak chciał to zrobić szef resortu spraw wewnętrznych.

Element walki wyborczej?

Z doniesień agencyjnych wynika, że szef podgrupy CSU w Bundestagu Alexander Dobrindt nie mgłby pogodzić się z dymisją swojego szefa. – To decyzja, której nie mogę zaakceptować – powiedział Dobrindt podczas posiedzenia zarządu CSU, za co zgromadzeni mieli go nagrodzić oklaskami.

Po ogłoszeniu przez Seehofera decyzji o ustąpieniu, obradujące w Berlinie kierownictwo CDU wyraziło poparcie dla podejścia Angeli Merkel do rozwiązania problemu migracji. Sekretarz generalna CDU Annegret Kramp-Karrenbauer powiedziała, że jednostronna decyzja Niemiec o odprawianiu uchodźców na granicy to „fałszywy sygnał dla europejskich partnerów”.

Generalnie panuje przekonanie, że nieugięta postawa Horsta Seehofera w kwestii odsyłania uchodźców z granicy jest jednym z zabiegów w walce wyborczej przed wyborami landowymi w Bawarii, jakie odbędą się za dwa i pół miesiąca.

dpa, afp / sier, ma