Szef MSW Brandenburgii: kontrole graniczne zostaną na lata

„Niestety, nie widzę w tej chwili innej możliwości, więc będziemy musieli się (do kontroli granicznych) przyzwyczaić w okresie dwóch do trzech lat” – powiedział agencji dpa Michael Stuebgen (CDU), szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Brandenburgii, a jednocześnie przewodniczący Konferencji Ministrów Spraw Wewnętrznych w Niemczech.

Wynika to z faktu, że wdrożenie i wejście w życie reformy azylowej w UE zajmie lata. W przyszłości na zewnętrznych granicach UE mają obowiązywać ujednolicone procedury w celu ograniczenia nielegalnej migracji. Michael Stuebgen zakłada, że minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD) wkrótce przedłuży o sześć miesięcy obecnie obowiązujące kontrole na granicach Niemiec. Wprowadzono je w październiku ubiegłego roku na przejściach granicznych z Polską, Czechami i Szwajcarią. Od tamtej pory kontrole te kilkakrotnie przedłużano, ostatnio do 15 marca br. Za każdym razem wymaga to poinformowania Brukseli.

Reforma przepisów

Planowana przez UE reforma przepisów obowiązujących w strefie Schengen powinna umożliwić dłuższe kontrole graniczne. W przyszłości, w przypadku występowania poważnych zagrożeń, mogą być dozwolone przez okres do trzech lat. Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich UE zgodzili się na uaktualnienie kodeksu granicznego na początku lutego br.

Zgodnie z porozumieniem, kontrole graniczne będą mogły być wprowadzane na okres sześciu miesięcy w przypadku zagrożenia atakami terrorystycznymi lub przestępczością zorganizowaną. Powinny jednak trwać maksymalnie dwa lata, z możliwością dalszego przedłużenia o rok – wynika z zapowiedzi Parlamentu Europejskiego.

Kontrola na granicy we Frankfurcie nad Odrą Zdjęcie: Monika Stefanek/DW

Strefa Schengen ma gwarantować w Unii Europejskiej nieograniczony przepływ osób bez kontroli granicznych. Do tej pory należą do niej 23 z 27 państw członkowskich UE, a także Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria.

Nie tylko deportacje

„Nie rozwiążemy problemu migracji za pomocą samych deportacji” – powiedział Michael Stuebgen. W ubiegłym roku do Brandenburgii przybyło około 15 000 migrantów. Obecnie 2 300 osób musi opuścić Brandenburgię. W ubiegłym roku 784 osoby zakończyły swój pobyt w tym kraju związkowym – prawie dwie trzecie z nich dobrowolnie opuściło Brandenburgię (512), reszta (272) została deportowana.

Według ministra decydującym czynnikiem jest zmniejszenie liczby niekontrolowanych przyjazdów. Jego zdaniem stacjonarne kontrole graniczne wprowadzone na granicach m.in. z Polską i Czechami odniosły już sukces i doprowadziły do zmniejszenia liczby uchodźców o około 80 procent. „Utrzymuje się to do tej pory, nadal mamy stosunkowo spokojną sytuację na wjeździe (do kraju)” – przyznał Michael Stuebgen. .

(DPA/stef)

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na facebooku! >>