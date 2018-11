Szef bawarskich chadeków pod presją. Czy pójdzie za przykładem Merkel?

Coraz bardziej rośnie nacisk na przewodniczącego bawarskiej CSU Horsta Seehofera, by zrezygnował z szefostwa w partii. Unia Chrześcijańsko-Społeczna (CSU) – siostrzana partia CDU Angeli Merkel – współtworzy w Berlinie koalicję rządową.

W przeszłości CSU miała się najlepiej, kiedy przewodnictwo partii i stanowisko premiera Bawarii należało do jednej osoby – powiedział agencji Reutera Hans Michelbach, przewodniczący grupy roboczej skupiającej w CSU średnich przedsiębiorców. Michelbach faworyzuje taki model także w przyszłości i domaga się od szefa CSU, by zareagował na aktualnie toczącą się debatę. – Zakładam, że nie trzyma się on kurczowo swojego stanowiska. Musi teraz sam powiedzieć, którędy droga – stwierdził chadek.

Ekspert finansowy Michelbach jest także wiceprzewodniczącym grupy krajowej CSU w Bundestagu. Po objęciu rządów w Bawarii przez Markusa Soedera najwyższy czas, by rozmawiać o merytorycznym, strukturalnym i personalnym kierunku dla CSU w przyszłości – zauważył chadek.

Przykład Angeli Merkel

Również były premier Bawarii Edmund Stoiber w wywiadzie dla „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” radził Seehoferowi, by poszedł za przykładem kanclerz Angeli Merkel i zrezygnował z szefostwa w partii. Podobnie jak Hans Michelbach opowiedział się on za tym, by urząd przewodniczącego CSU i premiera Bawarii ponownie były w rękach jednej osoby. Dzielenie osłabia te urzędy – stwierdził Stoiber. Wyraził on nadzieję, że nadzwyczajny kongres partii zdecyduje o zmianie na czołowych stanowiskach w CSU.

Nie będzie walczył o przetrwanie

Sam Seehofer chce wyciągnąć konsekwencje, jeśli jego partia nie znajdzie polubownego rozwiązania, i to nie tylko jako przewodniczący CSU, ale również jako minister spraw wewnętrznych – informuje „Bild am Sonntag”. Seehofer nie będzie miesiącami walczył o przetrwanie w ministerstwie – stwierdza gazeta, powołując się na jedną z zaufanych współpracownic Seehofera. Wcześniej tygodnik „Die Zeit” donosił, że Seehofer zamierza w najbliższych dniach zrezygnować ze stanowiska przewodniczącego partii, ale zachować tekę ministra spraw wewnętrznych.

W niedzielę (11.11.2018) Seehofer spotkał się z wpływowymi przewodniczącymi okręgów CSU. Tematem rozmów jest merytoryczna i personalna przyszłość bawarskiej partii.

(rtr,afp/dom)