Szef BAMF: Liczba azylantów jest „za wysoka“

Ponad 10 tys. wniosków azylowych miesięcznie to „za dużo“, powiedział na łamach „Welt am Sonntag" szef Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) Hans-Eckhard Sommer. „W ubiegłym roku zarejestrowaliśmy 162 tys. wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej – tak jakby rokrocznie przybywało do nas duże miasto”, dodał Sommer.

Tylko około 35 procent ubiegających się otrzymuje status azylanta. „Wyraźnie widzimy, że przyjeżdża do Niemiec wiele osób bez uzasadnienia prześladowania czy niebezpieczeństwa w kraju pochodzenia”, wyjaśnił szef BAMF.

Górna granica tak, docelowa liczba nie

Hans-Eckhard Sommer, który jest zwolennikiem zdefiniowanej w umowie koalicyjnej górnej granicy uchodźców, mówi wprawdzie o „granicach obciążenia państwa", odrzuca jednak docelową liczbę azylantów: „Jeżeli przybywa do nas ktoś, kto ma powody do ubiegania się o azyl, musimy uznać jego wniosek i nie możemy kierować się statystyką”.

Wiele osób ubiegających się o azyl nie posiada żadnych dokumentów. Według Sommera jest to obecnie 54 procent. Także wiele przybywa do Niemiec samolotem. Próby losowe wykazały, że jest to około jedna trzecia azylantów.

Niektórzy co prawda przedkładają dokumenty, ale „właściwie należą one do innych osób", powiedział szef BAMF. Albo zostały skradzione, albo jedna osoba przekazuje je drugiej. „Część z nich jest też sfałszowana; jest to dla nas duże wyzwanie”, podsumował Sommer.

