Szef AfD w szpitalu. Policja prowadzi śledztwo

Przewodniczący Alternatywy dla Niemiec (AfD) Tino Chrupalla miał przemawiać w bawarskim Ingolstadt w ramach kampanii przed niedzielnymi (8.10.) wyborami do parlamentu Bawarii. Trafił jednak do szpitala. Na razie nie jest jasne, co dokładnie się stało. Biuro polityka poinformowało, że znajduje się on pod intensywną opieką medyczną po tym, jak został ranny.

„Pan Chrupalla został dokładnie przebadany w klinice. Jego stan jest stabilny i będzie pod intensywną opieką medyczną przez następną noc”, powiedział rzecznik niemieckiej agencji dpa (Deutsche Presse-Agentur) w środę (4.10.) wieczorem. Według niego Chrupalla był w stanie reagować i odpowiadać na pytania.

Czy doszło do ataku na Chrupallę?

Rzecznik policji kryminalnej w Ingolstadt powiedział, że policja chce zbadać, czy za incydent mogą być odpowiedzialne osoby trzecie. Stwierdził, że żadne oznaki ataku nie były widoczne.

Biuro AfD mówi natomiast o „fizycznym incydencie" przeciwko Chrupalli. Rzecznik bawarskiego klubu parlamentarnego AfD powiedział, że na krótko przed przemówieniem Chrupalli doszło do incydentu w tłumie ludzi. Osoby, które robiły zdjęcia lub filmy w okolicy wydarzenia, zostały poproszone przez policję o przekazanie ich śledczym.

Próba ataku na dom wiceszefowej AfD

W Bawarii w niedzielę odbędą się wybory do parlamentu krajowego. 48-letni Saksończyk Chrupalla stoi na czele AfD od prawie czterech lat. Początkowo kierował partią wraz z Jörgiem Meuthenem, który opuścił AfD na początku 2022 roku. Od czerwca 2022 r. Chrupalla i Alice Weidel tworzą duet przywódców partii.

We wtorek, w Dzień Jedności Niemiec, Weidel przełożyła planowane wystąpienie publiczne w Mödlareuth na granicy Bawarii i Turyngii. Rzecznik prasowy powiedział, że w przedostatni weekend doszło do „incydentu związanego z bezpieczeństwem". „Pani Weidel i jej rodzina zostali przeniesieni z prywatnej rezydencji do bezpiecznego miejsca, gdyż mnożyły się okoliczności wskazujące na atak na jej rodzinę", oświadczył w odpowiedzi na pytanie dpa.

Dom Weidel celem ataku

Z kolei rzecznik policji w Schwyz w środkowej Szwajcarii potwierdził rozgłośni SRF, że policja miała przeprowadziła operację policyjną w tej sprawie 23 września. Nie chciał powiedzieć nic na temat charakteru operacji.

W środę okazało się, że Weidel przebywa obecnie na Majorce. Jej rzecznik Daniel Tapp potwierdził doniesienia magazynu „Der Spiegel", że w dniu zjednoczenia Niemiec, Weidel była w restauracji na plaży na wschodnim wybrzeżu Majorki, razem ze swoją partnerką. „Po bardzo przykrym wydarzeniu z 23 września dla całej rodziny ona, jej partnerka i dzieci zastosowały się do zalecenia, by przez jakiś czas przebywać poza miejscem zamieszkania, które najprawdopodobniej było celem ataku”, powiedział Tapp.

