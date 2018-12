Sześć lat więzienia dla niemieckiego taliba polskiego pochodzenia

37-latek przyznał się wcześniej do winy. Stawiany mu pierwotnie zarzut próby zabójstwa sąd uznał za niedowiedziony. Urodzony w Polsce i wychowany w okolicach Worms w Nadrenii-Palatynacie Niemiec został ujęty w lutym przez niemieckie służby specjalne na południu Afganistanu. Jak wynika z dochodzenia w sierpniu 2012 r. wyjechał on do Pakistanu i walczył przez pięć lat w oddziałach fundamentalistycznego ugrupowania islamskiego Taliban.

Oskarżony zeznał, że cierpi z powodu silnych problemów psychicznych. Z tego powodu przebywał wcześniej na oddziale psychiatrycznym oraz już w wieku 25 lat został rencistą. Mimo to biegły psychiatra uznał, że Niemiec jest zdolny ponieść całkowitą odpowiedzialność karną.

dpa/ jar