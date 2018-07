Szczyt Trump – Putin mimo oskarżenia rosyjskich agentów

Spotkanie na szczycie prezydentów Rosji Władimira Putina i Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa odbędzie się mimo oskarżenia przez USA 12 agentów rosyjskiego wywiadu. Obydwaj prezydenci będą rozmawializgodnie z planem w poniedziałek w Helsinkach – powiedziała rzeczniczka Trumpa Sarah Sanders.

Trzy dni przed tym spotkaniem amerykański wymiar sprawiedliwości postawił w stan oskarżenia 12 pracowników rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, obarczając ich odpowiedzialnością za ataki hakerskie podczas kampanii wyborczej 2016. Uderzały one między innymi w bezpośrednie otoczenie rywalki Trumpa Hillary Clinton.

Niefortunny moment dla Trumpa

Wniesione w piątek oskarżenie przeciwko współpracownikom GRU stawia Donalda Trumpa w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji. Podczas swojego pierwszego spotkania na szczycie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem chce osiągnąć polepszenie stosunków z Moskwą, poważnie obciążonych zwłaszcza z powodu rosyjskiej interwencji na Ukrainie i w Syrii.

Teraz Trump znajduje się pod ogromną wewnątrzpolityczną presją, aby skoncentrował się w rozmowie z Putinem na rzekomych rosyjskich cyberatakach. Już krótko przed opublikowaniem informacji o nowych aktach oskarżenia, podczas swej wizyty w Wielkiej Brytanii Trump zapowiedział, że jest „absolutnie zdeterminowany”, by mówić o tych atakach z prezydentem Rosji.

Lider Demokratów w Senacie USA Chuck Schumer domagał się, by Trump tak długo zrezygnował ze spotkania z Putinem, dopóki ten nie podejmie „weryfikowalnych i przejrzystych kroków”, które doprowadzą do nieingerowania w przyszłych wyborach.

W podobnym tonie wypowiedział się wpływowy senator Partii Republikańskiej John McCain. Jak stwierdził: „Jeżeli prezydent Trump nie jest gotowy pociągnąć Putina do odpowiedzialności, szczyt w Helsinkach nie powinien się odbyć”.

Demokraci celem ataków

Według wniesionego teraz aktu oskarżenia agenci GRU wdarli się między marcem i listopadem 2016 roku do komputera centrali Partii Demokratycznej, szefa sztabu wyborczego Hillary Clinton Johna Podesty, a także innych współpracowników i zwolenników rywalki Trumpa docierając do tysięcy e-maili i innych dokumentów. Ich celem było wywarcie wpływu na wynik wyborów – powiedział wiceszef Departamentu Sprawiedliwości Rod Rosenstein. Ujawnione e-maile zawierały częściowo nader drażliwe, wewnętrzne informacje z kampanii Clinton, co przysporzyło jej poważnych problemów.

Rywalka Trumpa Hillary Clinton stała się celem masowych cyberataków

Krajowy Komitet Partii Demokratycznej (DNC) ostro skrytykował Moskwę po ujawnieniu aktu oskarżenia. „Rosyjski rząd zaatakował w 2016 r. naszą demokrację, a DNC był głównym celem tego ataku” – napisał szef Komitetu Tom Perez.

„Polowanie na czarownice”

Oskarżenie wniosła federalna wielka ława przysięgłych, a opiera się ono na śledztwie prowadzonym przez prokuratora specjalnego Roberta Muellera. Od maja 2017 roku ten były szef policji federalnej FBI prowadzi śledztwo w sprawie domniemanych rosyjskich interwencji w wybory i ewentualnych nielegalnych porozumień nt. tych interwencji między współpracownikami Trumpa a Moskwą. Trump regularnie krytykuje śledztwo uważając je za gigantyczne „polowanie na czarownice”.

Wniesione obecnie akty oskarżenia nie zawierają żadnych wskazówek, które mogłyby świadczyć o związkach agentów GRU z pracownikami Donalda Trumpa. W ramach „spisku” agenci tajnych służb korespondowali z szeregiem obywateli USA – powiedział Rosenstein. Nie podał jednak żadnych nazwisk. Jak stwierdził, w żadnym z pozwów amerykańscy obywatele nie są oskarżeni o to, że wiedzieli, iż korespondują z rosyjskimi agentami.

Agenci GRU częściowo sami opublikowali ukradzione dokumenty posługując się fikcyjnymi tożsamościami. Jednym z nich był zagadkowy„Guccifer 2.0", wokół którego od czasu kampanii wyborczej powstały już legendy. Skradzione demokratom dokumenty były też publikowane na istniejących już przedtem platformach, które nie zostały jednak nazwane w pozwie. Przypuszczalnie chodzi m.in. o portal WikiLeaks, który opublikował tysiące, pochodzących z włamania e-maili demokratów.

W lutym br. w wyniku dochodzenia prowadzonego przez Muellera 13 innych obywateli Rosji zostało postawionych w stan oskarżenia pod zarzutem prowadzenia kampanii dezinformacyjnej w Internecie. A w ubiegłym roku także dochodzenie Muellera doprowadziło do oskarżenia czterech byłych współpracowników Trumpa, w tym doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Michaela Flynna i b. szefa sztabu wyborczego Paula Manaforta. Dotyczące ich oskarżenia nie odnoszą się jednak do możliwych, nielegalnych ustaleń w ramach walki wyborczej.

