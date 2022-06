Szczyt G7. Rozmowy z prezydentem Ukrainy

Trwa drugi dzień szczytu G7 na zamku Elmau w Bawarii. W pierwszej poniedziałkowej sesji roboczej wziął udział, poprzez wideołącze, także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według jednego z dyplomatów zwrócił się on do szefów państw i rządów o wszechstronną pomoc w wojnie z Rosją. W szczególności apelował do krajów G7 o systemy obrony powietrznej. Zabiegał też o dalsze sankcje Zachodu wobec Moskwy, pomoc dla Ukrainy w eksporcie zboża i pomoc finansową na odbudowę kraju.

Rosyjski przemysł obronny pod lupą

Według informacji z Waszyngtonu, USA i inne kraje G7 chcą nałożyć na Rosję kolejne sankcje w związku z wojną napastniczą przeciwko Ukrainie. Mają one być wymierzone w łańcuchy produkcji i dostaw sprzętu wojskowego - poinformowali przedstawiciele Białego Domu. W porozumieniu z krajami G7 USA mają nałożyć sankcje na setki kolejnych osób i instytucji, a także wprowadzić karne cła na wiele rosyjskich produktów.

Ponadto dochody Rosji ze sprzedaży surowców mają zostać ograniczone przez limit cenowy na ropę. Przywódcy państw G7 mają podjąć intensywne rozmowy z krajami partnerskimi i firmami prywatnymi w celu wprowadzenia limitu cen.

Rząd Niemiec już wcześniej zwracał uwagę, że ograniczenie będzie skuteczne tylko wtedy, gdy weźmie w nim udział wiele krajów kupujących rosyjską ropę – w tym ważni importerzy jak Indie czy Chiny. Oba kraje znacznie zwiększyły import ropy naftowej z Rosji od czasu rosyjskiego ataku na Ukrainę. Z kolei USA przestały kupować ropę od Rosji, UE chce to zrobić najpóźniej do końca roku.

Kryzys klimatyczny, energia, głód

W drugim dniu obrad poruszane są również tematy kryzysu klimatycznego, energii i zdrowia. w spotkaniu biorą udział szefowie państw i rządów Indonezji, RPA, Indii, Senegalu i Argentyny. Będą dyskutować m.in o partnerstwie na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej.

Szczyt G7 na zamku Elmau w Bawarii

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz dąży do utworzenia międzynarodowego klubu klimatycznego, którego trzon stanowiłyby kraje G7. W tym klubie międzynarodowa polityka klimatyczna ma być ściślej koordynowana, aby zapobiec sytuacji, w której kraje stosujące bardziej rygorystyczne normy, staną się mniej konkurencyjne.

Jednak najpilniejszą kwestią dla rozszerzonego grona G7 będzie zagrożenie głodem w związku z wojną w Ukrainie. Według Światowego Programu Żywnościowego 50 milionów ludzi na świecie znajduje się na skraju klęski głodowej. ONZ ocenia sytuację w Etiopii, Nigerii, Sudanie Południowym, Jemenie, Afganistanie i Somalii jako katastrofalną. Według raportu, 750 000 osób grozi śmierć z głodu.

Ukraina i Rosja są największymi eksporterami pszenicy na świecie. W normalnych warunkach pokrywają one prawie jedną trzecią światowego zapotrzebowania - ale ponieważ Rosja blokuje ukraińskie porty, nie można wyeksportować dużej ilości zboża. Oczekuje się, że do konsultacji na temat światowego bezpieczeństwa żywnościowego dołączy również sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

