Szczepionki z Niemiec dotarły do Czech

Przedstawiciele władz regionu w Karlowych Warach potwierdzili we wtorek (02.03.21), że szczepionki dotarły na miejsce. Chodzi o 15 tysięcy dawek podarowanych Czechom przez niemieckie landy: Saksonię, Bawarię i Turyngię. Szczepionki są przeznaczone dla mieszkańców czeskich regionów uważanych za ogniska koronawirusa i graniczących z Niemcami.

Rząd w Pradze przekazał dodatkowo 1,8 tysiąca dawek ze swoich skromnych rezerw. W niektórych czeskich regionach przy niemieckiej granicy tygodniowa liczba zachorowań na 100 tys. mieszkańców przekracza 1000 – wynika z danych ministerstwa zdrowia.

"Gotowość do pomocy"

Podarowane szczepionki to preparat firmy AstraZeneca, który w Czechach, inaczej niż w Niemczech, został dopuszczony także dla osób starszych. Prezydent kraju karlowarskiego Petr Kulhanek powiedział, że to gest gotowości do pomocy. Jak ocenił, zastosowanie szczepionki powinno zmniejszyć roznoszenie się wirusa w regionie przygranicznym.

Z powodu braku preparatu akcja szczepień w Czechach prowadzona jest powoli. Jak dotąd pierwszą dawkę otrzymało 674 tys. osób – informuje tamtejszy resort zdrowia. W ciągu ostatniej dobry zarejestrowano ponad 12 tys. nowych zachorowań. Od początku pandemii - ponad 1,2 miliona i ponad 20 tys. zgonów. Czechy mają niecałe 11 milionów mieszkańców.

(DPA/szym)