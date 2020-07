Szczepionka na koronawirusa. Obiecujące wyniki testów

45 osób w wieku 18 do 55 lat wzięło udział w pierwszej fazie badań klinicznych nad szczepionką przeciwko chorobie COVID-19. Pracuje nad nią amerykańska firma Moderna. U wszystkich uczestników testu pojawiły się przeciwciała i to bez żadnych skutków ubocznych - podał Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID).

W organizmach zdrowych osób, które w ciągu dwóch miesięcy otrzymały dwie dawki szczepionki, pojawiło się więcej neutralizujących koronawirus antyciał niż u osób zarażonych koronawirusem - podano. Pierwsze wyniki badań opublikowano w czasopiśmie fachowym "New England Journal of Medicine". Przedstawiciele producenta szczepionki mówią o "silnej odpowiedzi immunologicznej", która otwiera drogę do badań na większej liczbie osób.

Szczepionka o nazwie mRNA-1273 ma być od końca lipca testowana na grupie 30 tys. osób. To już trzeci etap badań. Na drugim etapie szczepionkę podano 120 osobom; celem było ustalenie, na ile szczepionka bezpieczna jest dla starszych osób. Wyniki tego etapu nie zostały jednak jeszcze opublikowane. Nie wiadomo także, jak długo antyciała pozostają w organizmach osób zaszczepionych i tym samym jak długo chronią one przed zakażeniem. Dlatego osoby biorące udział w testach będą przez rok poddawane badaniom krwi, napisano w raporcie.

Nowoczesny typ szczepionki

Obecnie badania nad wynalezieniem skutecznej szczepionki na koronawirusa prowadzone są na całym świecie. Naukowcy sięgają po różne rodzaje szczepionek. W przypadku firmy Moderna chodzi o tzw. szczepionkę RNA.

To nowoczesny typ szczepionki dający nabytą odporność, wykorzystujący sekwencję kwasu rybonukleidowego (RNA) do kodowania białka patogenu. Jak dotąd nie ma na świecie żadnej zatwierdzonej do zastosowania u ludzi szczepionki opartej na tej technologii.

Także niemiecka firma Biontech i amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer pracują nad szczepionkami przeciwko COVID-19. Na początku lipca podano, że w pierwszej fazie studiów klinicznych z powodzeniem wypróbowano szczepionkę o oznaczeniu BNT-162b1. Także i w tym przypadku testy mają być kontynuowane na większej grupie osób.

Informacje o postępach w pracach nad szczepionką zaskutkowały wzrostem kursów na giełdach papierów wartościowych.

(DPA/du)