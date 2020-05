Szczepionka jak najszybciej i dla wszystkich

W poniedziałek (04.05.2020) ma zostać zebrane 7,5 mld euro na pracę nad środkami przeciwdziałającymi koronawirusowi. Wszystkie kraje miałyby mieć do nich dostęp za uczciwe kwoty.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedziała, że Niemcy wesprą ten zamiar „znaczącym wkładem finansowym”. Według informacji agencji DPA chodzi o kilkaset milionów euro.

Szczepionka ma być dostępna dla każdego

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zwołała na poniedziałek konferencję darczyńców, na której głowy państw, szefowie rządów i organizacje z całego świata będą mogły zobowiązać się do przekazania darowizn. W rozmowie z tygodnikiem „Der Spiegel” Ursula von der Leyen przyznała, że jest pełna wiary, że uda się zgromadzić zamierzoną kwotę. Przyznała, że wyzwanie jest spore. „Musimy wynaleźć szczepionkę, wyprodukować ją i sprawić, by natychmiast była dostępna w każdym zakątku świata w przystępnej cenie. Takiego zadania jeszcze nie było”.

Brakuje 8 mld euro

Również papież Franciszek wyraził w niedzielę (03.05.2020) swoje poparcie dla celów, które zostały wyznaczone konferencji. Istnieją już wprawdzie pierwsze przesłanki dotyczące leków, ale wielu naukowców wychodzi z założenia, że bezpieczna szczepionka pojawi się w dużej ilości dopiero w przyszłym roku. Kanclerz Merkel przyznała w swoim cotygodniowym podcaście, że na same prace nad szczepionką brakuje ok. 8 mld euro.

Von der Leyen zaznaczyła, że cel wyznaczony na poniedziałkową konferencję to jedynie początek: „Na odcinku prowadzącym do końca pandemii będziemy potrzebować jeszcze znacznie więcej”. Przede wszystkim produkcja miliardów ampułek ze szczepionkami będzie bardzo kosztowna i mniej zamożne kraje mogą sobie z tym nie poradzić. „To nie może odbywać się na zasadzie: ten, kto ma pieniądze, ma szczepionkę”, powiedziała von der Leyen.

Sojusz rządów i prywatnych fundacji

Angela Merkel przyznała, że „Niemcy są świadomi tej odpowiedzialności i z tego powodu zatroszczymy się o to, aby szczepionka, jeżeli już zostanie wynaleziona, wyszła na dobre wszystkim ludziom. To samo dotyczy leków i możliwości diagnostycznych”. Zdaniem organizatorów wszyscy uczestnicy konferencji darczyńców mają się zobowiązać do przestrzegania tego celu. Merkel poparła wielki sojusz rządów i prywatnych fundacji. W konferencji mają uczestniczyć chociażby Światowa Organizacja Zdrowia, Bank Światowy czy Arabia Saudyjska, która przewodniczy grupie G20. Ma nie zabraknąć także prywatnej fundacji Billa i Melindy Gatesów, Koalicji na Rzecz Innowacji i Przygotowania do Epidemii (Cepi) oraz Globalnego Sojuszu na rzecz Szczepionek i Szczepień (GAVI).

Do niedzieli swój udział w konferencji nie potwierdziły USA. Jak poinformowała Komisja Europejska, rozmowy z Białym Domem przebiegają pomyślnie, a KE nalega, by Stany Zjednoczone wzięły udział w światowej inicjatywie.

Kraje rozwijające się z siedmioletnim poślizgiem

Amerykańska organizacja ds. rozwoju ONE przestrzega przed skutkami, jakie może wywołać przesunięte w czasie wprowadzenie na rynek szczepionki przeciw COVID-19. – Niestety, kraje rozwijające się mają zazwyczaj dopiero 7 lat później dostęp do nowych szczepionek i leków – podkreślił Stephan Exo-Kreischer, dyrektor ONE w Niemczech. To sprawiłoby, że skuteczne zwalczanie pandemii stanie się niemożliwe. Niemcy mają dołączyć do „puli patentów” i zachęcić inne kraje do tego, by zrobiły to samo, zażądał Exo-Kreischer. To umożliwiłoby twórcom i producentom leków generycznych wytwarzanie za przystępne ceny dużych ilości leków przeciw COVID-19 i szczepionek.

Organizacja humanitarna Medico International jest podobnego zdania. Związek badawczy producentów leków podkreślił, że zarówno pod względem naukowym, jak i finansowym branża jest w stanie być kuźnią prac nad rozwojem szczepionek i leków. W wyjątkowej sytuacji spowodowanej pandemią musi to jednak postępować szybciej niż zwykle – twierdzi prezes związku Han Steutel. To tak jak w zawodach wioślarskich: "także dwójki dopłyną do celu, nawet szybko. Ale ósemką będzie szybciej. I teraz potrzebujemy ósemki".

Szczepionka – dobrem XXI wieku

Kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Francji Emmanuel Macron, szef włoskiego rządu Giuseppe Conte, premier Norwegii Erna Solberg, szef Rady Europejskiej Charles Michel i Ursula von der Leyen wyrazili we wspólnym tekście dla „Frankfurter Allgemeine Zeitung” swoje poparcie dla idei konferencji darczyńców. Wynalezienie szczepionki będzie dla wszystkich „niezwykłym światowym dobrem XXI wieku” i „zadaniem naszego pokolenia”, zaznaczyli.

Federalna minister oświaty Anja Karliczek powiedziała w rozmowie z grupą medialną Funke: „Nikt nie powinien sądzić, że inicjatywy narodowe z osobna odniosą sukces”. Zamożniejsze regiony świata mają moralny obowiązek, by pomóc. Będą ona przecież czerpać korzyści, jeśli pandemia zostanie zwalczona na wszystkich kontynentach.

DPA/gwo

