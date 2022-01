Szczepionka dopasowana do omikronu. Ruszyły testy kliniczne

Niemiecka firma Biontech i jej amerykański partner Pfizer rozpoczęły pierwsze testy kliniczne szczepionki na koronawirusa dostosowanej do wariantu omikron. Celem jest zbadanie bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności preparatu – poinformowały firmy.

Trzy grupy

W badaniu weźmie udział do 1420 osób, które zostaną podzielone na trzy grupy.

Pierwsza grupa składa się z 600 uczestników, którzy w okresie od 90 do 180 dni przed rozpoczęciem testów otrzymali już dwie dawki poprzedniej szczepionki i teraz mają otrzymać jedną lub dwie dawki szczepionki na omikron.

Druga grupa, o podobnej liczbie uczestników, składa się z osób, które mają otrzymać szczepionkę przypominającą. Dostaną albo kolejną dawkę dotychczas stosowanego preparatu, albo jedną dawkę szczepionki na omikron.

Trzecia grupa, licząca około 200 ochotników, składa się z osób nieszczepionych i dotychczas nie chorujących na COVID-19, które otrzymają trzy dawki szczepionki „omikronowej”.

Produkcja w toku

– Badanie jest częścią naszego naukowego podejścia do opracowania szczepionki, która zapewnia ochronę przed omikronem, podobną do ochrony, jaką obserwowaliśmy w poprzednich wariantach, ale jednocześnie dłużej – wyjaśnił dyrektor generalny mogunckiej firmy Biontech, Ugur Sahin. Szczepionki nadal zapewniają wysoki poziom ochrony przed ciężkim przebiegiem choroby COVID-19 – zapewniają eksperci.

Firma farmaceutyczna z Moguncji i jej amerykański partner ogłosili dwa tygodnie temu, że już rozpoczęli produkcję szczepionki na koronawirusa dostosowanej do wariantu omikron do późniejszego wykorzystania w celach komercyjnych. Biontech oświadczył, że obie firmy będą „do marca gotowe do zaopatrywania rynku, pod warunkiem uzyskania urzędowych pozwoleń”.

Europejska Agencja Leków (EMA) na razie nie podała, czy uznaje za konieczną szczepionkę o innym, dostosowanym do wariantu omikron, składzie.

(DPA, RTR/dom)

