Szczepienia u lekarzy rodzinnych. Na początku BioNTech/Pfizer

Po Wielkanocy mają się rozpocząć szczepienia w gabinetach lekarskich i ich liczba będzie stopniowo rosnąć. „Nie będzie to jeszcze duży krok, ale będzie to ważny krok”- powiedział w czwartek 1 kwietnia federalny minister zdrowia Jens Spahn (CDU). 35 tys. lekarzy pierwszego kontaktu zamówiło 1,4 mln dawek szczepionek na pierwszy tydzień. Jednak zgodnie z planami rządu i landów, początkowo ma być dostarczonych 940.000 dawek. Pod koniec kwietnia planowane jest wykonanie w gabinetach lekarskich ponad trzech milionów szczepień w ciągu tygodnia. Szczepionka trafi do hurtowni, a następnie przez apteki do gabinetów lekarskich. Na początek powinny być to praktyki lekarzy pierwszego kontaktu, następnie zostaną włączeni również lekarze specjaliści.

Najpierw BioNTech/Pfizer, potem AstraZeneca

W ciągu pierwszych dwóch tygodni w gabinetach powinny być stosowane wyłącznie szczepionki firmy BioNTech/Pfizer. Od 19 kwietnia planowane są BioNTech i AstraZeneca, następnie BioNTech, AstraZeneca i Johnson & Johnson. Moderna ma być użyta wyłącznie w punktach szczepień, zaznaczył szef resortu zdrowia. W przypadku tej szczepionki, lepiej jest, jeśli jest ona transportowana tylko raz. Według Spahna, Niemcy spodziewają się w drugim kwartale około 15 milionów dawek szczepionek od brytyjsko-szwedzkiej firmy farmaceutycznej AstraZeneca i około 40 milionów dawek od firmy BioNTech z Moguncji.

35 tysięcy nowych punktów szczepień

Wraz z rozpoczęciem szczepień w gabinetach, zostaną teraz ustanowione nowe procedury, aby można było znacznie zwiększyć liczbę szczepień w najbliższych tygodniach, powiedział Spahn. Minister zdrowia zaapelował do obywateli, którzy mają już umówione wizyty w punktach szczepień, aby z nich skorzystali. Szef Krajowego Związku Lekarzy Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Andreas Gassen powiedział: „Oprócz 430 punktów szczepień, które mamy do tej pory, po Wielkanocy przybędzie jeszcze 35 tysięcy i to nie jest żart prima aprilisowy”.Centra szczepień w krajach związkowych mają otrzymywać 2,25 mln dawek tygodniowo.

Zapewnienie dalszych możliwości produkcji

Szef niemieckiego resortu zdrowia patrzy również w przyszłość. Jego zdaniem, Niemcy muszą zabezpieczyć dalsze możliwości produkcji szczepionek - w razie potrzeby nawet we własnym zakresie. „Ważna jest kwestia 2022 roku. Musimy również zabezpieczyć możliwości ewentualnych trzecich lub czwartych szczepień. Na dziś nie wiemy, jak długo będzie trwała ochrona poszczepienna” - powiedział polityk CDU. Dodał, że nikt nie może wykluczyć, że dla jej odświeżenia konieczne będą kolejne szczepienia. „W tym celu musimy i powinniśmy zabezpieczyć zdolności produkcyjne jako Unia Europejska, a przynajmniej w skali kraju”.

Dotyczy to również mutacji koronawirusa, które mogą spowodować konieczność modyfikacji zatwierdzonych szczepionek, powiedział Spahn. Również w tym przypadku władze niemieckie muszą zabezpieczyć zdolności produkcyjne i już zaczęły to robić. „Chcemy i będziemy zabezpieczać odpowiednie zdolności produkcyjne również po 2021 roku” – zapewnił minister.

(ARD/jar)

