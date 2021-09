Szczepienia przypominające. Jest decyzja niemieckiej komisji ekspertów

Niemiecka Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO) na razie nie zaleca szczepień przypominających na COVID-19 generalnie dla osób starszych. Gremium to rekomenduje takie szczepienia jedynie osobom z osłabionym układem odpornościowym. Komisja nie wydała jeszcze zalecenia odnośnie grup wiekowych – powiedział przewodniczący STIKO, Thomas Mertens.

Dla kogo trzecia dawka?

W aktualnie rekomendacji STIKO chodzi o osoby z defektami układu odpornościowego lub chorobami, w których podawane leki obniżają działanie tego układu (np. w przypadku chorób autoimmunologicznych lub po przeszczepie). W ramach tych grup osób powinno się jednak dokonywać zróżnicowanej oceny w zależności od stopnia immunosupresji – powiedział Mertens. W ten sposób moment podania szczepionki przypominającej powinien zależeć od stopnia osłabienia układu odpornościowego.

– Z naukowego punktu widzenia znacznie trudniej jest określić, kiedy szczepienie przypominające będzie konieczne u pacjentów, którzy nie należą do grup ryzyka – powiedział Mertens. – Na decyzję o rekomendacji dla tej grupy przyjdzie jeszcze poczekać.

Szef komisji ds. szczepień STIKO Thomas Mertens

Członek eksperckiej komisji STIKO Fred Zepp dodał, że komisja, przy wsparciu Instytutu Roberta Kocha, sprawdzi jak często i w jakim stopniu COVID-19 występuje obecnie w starszych grupach wiekowych. „Gdyby okazało się, że po przekroczeniu pewnego wieku, można zachorować na covid pomimo szczepienia, można by również wprowadzić ogólne zalecenie szczepień od 60, 70 lub 80 lat”– powiedział Zepp w wywiadzie dla gazet grupy medialnej Funke.

Minister zdrowia: „Nie chcę czekać”

Na początku sierpnia konferencja niemieckich ministrów zdrowia szczebla federalnego i landowego opowiedziała się za szczepieniem przypominającym. Od około trzech tygodni seniorzy i osoby z obniżoną odpornością mogą zatem przyjąć trzecią dawkę szczepionki – pomimo, iż nie było jeszcze rekomendacji ze strony STIKO.

Osoby w pełni zaszczepione otrzymują kolejną dawkę zatwierdzonej szczepionki po ok. sześciu miesiącach. Prawie pół miliona mieszkańców Niemiec skorzystało już z tej oferty. Minister zdrowia Jens Spahn bronił tego stanowiska, mówiąc, że „nie chce czekać, aż w domach opieki znowu zaczną umierać ludzie”.

Krytycy: lepszy test immunologiczny

Eugen Brysch, szef Niemieckiej Fundacji Ochrony Pacjentów, skrytykował posunięcie krajów związkowych, uważając, że należało poczekać na rekomendację ze strony STIKO. On sam nadal jest sceptyczny wobec masowych szczepień przypominających. – Dzięki badaniu krwi możliwe jest określenie statusu immunologicznego wobec SARS-CoV-2 każdej osoby – powiedział. Z wartości komórek T można odczytać, jak dobrze chroniona jest dana osoba i czy potrzebuje już kolejnego szczepienia. Jednak w przeciwieństwie do finansowanych ze środków publicznych testów PCR, nadal nie ma dla takich testów immunologicznych ogólnokrajowego systemu laboratoryjnego. Gdyby tak było, testy tego rodzaju byłyby dostępne w tej samej cenie co badania PCR – powiedział Brysch.

Aktualna rekomendacja komisji STIKO z jej ograniczeniami nie została jeszcze opublikowana. Oczekuje się tego w najbliższych dniach. Po publikacji zalecenie to będzie oficjalne.

(DPA/dom)