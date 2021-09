Szczepienia przypominające. Brak rekomendacji

W dyskusji na temat szczepień przypominających przeciwko COVID-19 szef Niemieckiej Izby Lekarskiej, Klaus Reinhardt, skrytykował brak odpowiedniego zalecenia stałej komisji ds. szczepień (STIKO). Ta komisja ekspercka rekomenduje w Niemczech odpowiednie szczepienia. Nadal brakuje badań na temat tego czy, kiedy i dla kogo wskazane jest szczepienie przypominające – powiedział Reinhardt w wywiadzie dla sieci redakcji RND. „Dlatego uważam, że błędem jest zapowiadanie przez rząd w Berlinie i rządy landowe szczepień przypominających, nie czekając na odpowiednie zalecenie STIKO”.

Nie dla każdego

Teoretycznie istnieją pewne dowody na to, „że szczepienie przypominające może być przydatne dla osób z niektórymi chorobami współistniejącymi, z osłabionym układem odpornościowym, a także dla osób w podeszłym wieku” – powiedział szef Niemieckiej Izby Lekarskiej. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy trzecie szczepienie nie jest jednak natychmiastowo konieczne u większości zaszczepionych osób.

Wcześniej lekarze domagali się od komisji STIKO jasnego określenia, kto dokładnie powinien otrzymać trzecią dawkę.

Ekspert ds. zdrowia w partii SPD Karl Lauterbach również nalega na szybkie zalecenie komisji odnośnie szczepień uzupełniających. „Obawiam się, że wiele osób otrzyma teraz trzecią szczepionkę, z której nie skorzysta, a ci, którzy pilnie jej potrzebują, nie dostaną jej” – powiedział Lauterbach dziennikowi „Rheinische Post”.

Także wirusolog Hendrik Streeck wyraził swoje wątpliwości co do sensu powszechnego szczepienia trzecią dawką. „Nie ma wiarygodnych dowodów na to, iż efekt dwóch szczepień zmniejsza się do tego stopnia, że nie gwarantują one głównego celu, jakim jest ochrona przed ciężkim przebiegiem choroby” – powiedział Streeck gazecie „Neue Osnabruecker Zeitung”. Tylko u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka szczepienie przypominające może mieć sens.

Potrzebna kampania

Należąca do opozycji partia Zielonych zarzuca niemieckiemu rządowi brak strategii w zakresie szczepień przypominających. „Rząd zaprzepaścił na wczesnym etapie systematyczne gromadzenie danych, dla kogo i kiedy przydatne są szczepienia uzupełniające” – powiedział ekspert Zielonych ds. zdrowia Janosch Dahmen w wywiadzie dla „Rheinische Post”. Zieloni domagają się systematycznej kampanii na rzecz szczepień przypominających u osób, u których ze względu na zaawansowany wiek lub osłabiony układ odpornościowy działanie szczepionek może być zbyt małe.

Wiele niemieckich krajów związkowych zaczęło już oferować szczepienia przypominające dla osób wymagających opieki, powyżej 80. roku życia i osób z osłabionym układem odpornościowym.

W Niemczech już ok. 50 mln osób, czyli 60 proc. społeczeństwa, jest w pełni zaszczepionych.

(AFP, DPA/dom)