Szakal złocisty widziany w Turyngii. Czy się zadomowi?

Nie dość, że w Niemczech są wilki, to teraz jeszcze udowodniono obecność szakali. W Turyngii w parku narodowym Hainich po raz pierwszy zrobiono zdjęcie egzemplarza tego drapieżnika. Wieczorem 1 sierpnia br. wpadł on w fotokomórkę – jak wyjaśnił kierownik parku narodowego w północno-zachodniej Turyngii Manfred Grossmann. Eksperci ze Stanów Zjednoczonych i Słowenii po analizie zdjęcia potwierdzili. że jest to szakal złocisty.

Jedno z rzadkich zdjęć szakala złocistego w Niemczech

Gatunek ten jest spokrewniony z psami i wilkami i właściwie wystepuje na Bałkanach i w Azji. Jak twierdzi Manfred Grossmann, przed 20 laty po raz pierwszy stwierdzono w Niemczech obecność szakali złocistych, ale nie ma tu ich trwałej populacji. W 2015 roku odnotowano też okazy w Polsce i Holandii. Pojedyncze osobniki pokonują nieraz setki kilometrów – wyjaśnia ekspert. Należy przyjąć, że zwierzę przemierzało jakiś odcinek i następne lata pokażą, czy szakal złocisty zadomowi się w Niemczech jako nowy gatunek.

Właściwie było tylko kwestią czasu, że szakal złocisty dał się sfotografować. Według szacunków Large Carnivore Initiative for Europe w całej Europie żyje do 117 tys. szakali złocistych. Dla porównania - liczba wilków szacowana jest na 17 tys. Nazwa szakal złocisty (canis aureus) pochodzi od złotawego zabarwienia sierści. Zwierzęta te są większe niż lisy i mniejsze niż wilki. Odżywiają się głównie rybami, myszami i padliną oraz roślinami.

dpa/ma