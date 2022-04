SZ: Rząd w Berlinie rozważa wydalenie rosyjskich dyplomatów

Niemiecki rząd zastanawia się nad wydaleniem z Niemiec „znacząco wysokiej liczby” rosyjskich dyplomatów – podał w sobotę dziennik „Sueddeutsche Zeitung”. Redakcja powołuje się na dyrektorkę departamentu politycznego MSZ Tjorven Bellmann, która miała na początku tygodnia poinformować kolegów z grupy państw G7 o przygotowywanym „pakiecie decyzji”, którego częścią składową może być pozbawienie pracowników ambasady Rosji zezwolenia na pobyt.

Źródło w MSZ powiedziało „SZ”, że „wszystkie opcje są na stole” lecz „bezcelowe byłoby wcześniejsze zapowiadanie takich kroków”. Niemcy mogą usunąć z kraju podobną liczbę rosyjskich dyplomatów co Belgia i Holandia – około 20.

Berlin obawia się retorsji ze strony Moskwy

Decyzja o wydaleniu dyplomatów wymaga zgody MSZ, urzędu kanclerskiego i resortu spraw wewnętrznych. Według „SZ” do takiej zgody jeszcze nie doszło. W niemieckim rządzie nie wszyscy uważają taki krok za celowy. Niemieckie służby są zgodne co do tego, że Rosja posiada w Berlinie wielu nieoficjalnych funkcjonariuszy służb, jednak Federalna Służba Wywiadu (BND) oraz Urząd Ochrony Konstytucji uważają, że są w stanie kontrolować ich działalność. Zdaniem „SZ”, niemieckie służby obawiają się retorsji ze strony Kremla. W ambasadzie RFN w Moskwie urzęduje dwóch przedstawicieli BND.

Urząd Ochrony Konstytucji ocenia, że poziom aktywności rosyjskich agentów osiągnął poziom znany z czasów zimnej wojny.

Jak pisze „SZ”, USA i Wielka Brytania wywierają presję na rząd w Berlinie, aby poszedł w ich ślady. W tym tygodniu rosyjskich dyplomatów wydaliły Belgia, Holandia, Irlandia i Czechy. Redakcja wspomina też o Polsce, z której w zeszłym tygodniu wyrzucono 45 pracowników rosyjskiej ambasady.

Z informacji „SZ” wynika, że Moskwa liczy się z decyzją Niemiec o redukcji rosyjskiego personelu. Pracownicy rosyjskiej ambasady przygotowują się do wyjazdu.