SZ: Putin znów kieruje migrantów do Europy

Według niemieckiego dziennika Niemcy są coraz bardziej zaniepokojone sytuacją na zewnętrznych granicach UE. Niemiecka policja federalna coraz częściej zatrzymuje na granicy z Polską migrantów, którzy nielegalnie dostali się do UE przez Rosję i Białoruś – pisze w środę (22.05.2024) „Sueddeutsche Zeitung” (SZ). Z nieoficjalnych informacji dziennika oraz publicznych nadawców WDR i NDR wynika, że Rosja i Białoruś ponownie intensywnie starają się przemycać migrantów z ubogich albo ogarniętych kryzysami regionów do Unii Europejskiej, w szczególności do Niemiec.

Według statystyk policji federalnej w styczniu i w lutym 2024 r. migracja tym szlakiem spadła tak znacząco, że była ledwo wykrywalna. „Ale teraz liczby ponownie mocno wzrosły” – pisze „SZ”. W marcu zatrzymano 412 osób, które przybyły tym szlakiem, w kwietniu 670, a do połowy maja 416. Także polska straż graniczna odnotowuje wzrost liczby osób przybywających z Białorusi. „Kręgi bezpieczeństwa ponownie mówią o ‚wojnie hybrydowej’” – pisze niemiecka gazeta.

Przemyt przez granicę w cenie podróży

Przyznaje, że z początkiem lata zazwyczaj wzrasta nielegalna migracja na wszystkich szlakach. Jednak służby uważają, że w przypadku trasy przez Rosję i Białoruś ma to charakter systemowy. Bez ingerencji rządów zwiększenie migracji przez Moskwę i Mińsk nie byłoby bowiem możliwe. Według policji federalnej większość osób wjeżdżających do Federacji Rosyjskiej robi to drogą lotniczą, a następnie kontynuuje podróż drogą lądową. Dokumenty, jakimi dysponują, to często rosyjskie wizy krótkoterminowe, takie jak te wydawane turystom, przedsiębiorcom lub studentom.

„Według ustaleń połowa migrantów z dokumentami potwierdzającymi trasę podróży posiada rosyjskie wizy wydane w ich krajach ojczystych. Z informacji wynika, że Rosja chętnie wydaje wizy wjazdowe w niektórych krajach w celu przyciągnięcia migrantów. Często przylatują oni do Moskwy lub Sankt Petersburga, skąd udają się na Białoruś, a stamtąd próbują dostać się do UE” – pisze „SZ”, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa. Według gazety podróż można „zarezerwować” wraz z przemytem przez granicę.

Migranci na przejściu białorusko-polskim Kuźnica Białostocka-Bruzgi w listopadzie 2021 roku Zdjęcie: Oksana Manchuk/BELTA/AFP/Getty Images

Putin próbuje wpłynąć na wybory

W tym roku całkowita liczba osób, przedostających się szlakiem białoruskim jest jeszcze wciąż znacznie niższa niż w poprzednich latach i wynosi 1549 przypadków (w 2022 r. było to 8511, a w 2023 r. 11 881) – podaje gazeta. Jest jednak możliwe, że w nadchodzących miesiącach nastąpi znaczny wzrost. „SZ” cytuje wysokiego rangą niemieckiego urzędnika, zajmującego się sprawami bezpieczeństwa: „Problemem nie są aktualne liczby, ale prognozy”. Powodując wzrost liczby uchodźców „Putin może próbować wpłynąć na nastroje w Niemczech w roku superwyborczym z wyborami europejskimi w czerwcu i wyborami krajowymi w Brandenburgii, Saksonii i Turyngii we wrześniu” – ocenia gazeta.

Według niemieckich służb zmieniło się pochodzenie uchodźców. O ile kilka lat temu większość migrantów przybywających przez Rosję i Białoruś pochodziła z Iraku, to obecnie głównymi krajami pochodzenia są Syria i Afganistan. Jednak według ustaleń wiele osób pochodzi z Somalii, Jemenu i Erytrei.

Tusk mówi o wojnie hybrydowej

Niemieckie władze nie postrzegają samej migracji jako zagrożenie – zastrzega gazeta. Groźne jest raczej to, że – jak wynika z wcześniejszego raportu MSW – „niektóre państwa wykorzystują ten temat w celu delegitymizacji państwa docelowego poprzez jego rzekome przeciążenie, a tym samym dalsze osłabienie i zniszczenie jego międzynarodowej reputacji”. Jednocześnie „celowo narażane jest życie uchodźców”. „W pojedynczych przypadkach istniały powiązania między migrantami a terrorystycznym Państwem Islamskim. Dotyczyło to jednak bardzo niewielkiej liczby osób” – dodaje gazeta.

Według „SZ” niedawna wizyta polskiego premiera Donalda Tuska na granicy polsko-białoruskiej może świadczyć o tym, jak poważnie politycy traktują tę sytuację. Dziennik przypomina, że Tusk zarzucił Rosji i Białorusi prowadzenie wojny hybrydowej przeciwko Zachodowi poprzez zachęcanie migrantów do przekraczania granicy z UE i zapowiedział, że Polska nie będzie szczędzić wydatków i wysiłków na rozbudowę infrastruktury granicznej.