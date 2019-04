„SZ”: Psycholog o seksualnych problemach księży

W wywiadzie dla dziennika „Sueddeutsche Zeitung” Reich powiedział, że księża zwracają się do niego po pomoc „dopiero pod wpływem skrajnej presji”. „Czują się pozostawieni sami sobie. Mogą oczywiście opowiedzieć o swoich problemach z seksualnością na spowiedzi, ale wtedy problem ten staje natychmiast kwestią winy i kary” – wyjaśnił psycholog, który sam był księdzem, ale porzucił stan kapłański.

Jego zdaniem Kościół uważa, że księża powinni na własną rękę rozwiązywać te problemy i nie bierze odpowiedzialności za sposób dochowania ślubów. „Kto zdecydował się przyjąć święcenia kapłańskie, powinien sam sobie z tym poradzić” – takie stanowisko zajmuje według Reicha instytucjonalny Kościół.

Różne recepty na celibat

„Niektórzy prowadzą podwójne życie, żyjąc w niejawnym związku. Inni mają romanse. A jeszcze inni zaspakajają swoje seksualne potrzeby odwiedzając prostytutki lub wyżywając się w czasie urlopu, by przez resztę roku przestrzegać wstrzemięźliwości. Są też tacy, którzy stosują samogwałt lub korzystają z pornografii w internecie i erotycznych czatów. To wszystko prowadzi do ogromnego poczucia winy, bo jest przecież zabronione” – powiedział psycholog.

Większość księży początkowo uważa, że jakoś poradzi sobie z celibatem. Po kilku latach widzą, że nie jest to takie proste. Wtedy muszą wybrać między dwoma strategiami. „Jedni dalej walczą, obstają przez lata przy seksualnej abstynencji, z większym lub mniejszym sukcesem, stają się coraz bardziej sfrustrowani. Inni dochodzą do wniosku, że muszą wykorzystać istniejące możliwości: prostytucję, romanse, pornografię internetową. Ta grupa godzi to z sumieniem” – tłumaczy Reich.

Psycholog zaznacza, że księża z pierwszej grupy bardzo cierpią, gdyż widzą, że nie mogą spełnić moralnych i kościelnych oczekiwań.

Zdaniem Reicha pedofile „z przekonania” stanowią wśród księży bardzo małą grupę. Problemem są „pedofile okazyjni”. To osoby niedojrzałe seksualnie, które jako księża znajdują się w sytuacji posiadania władzy i otoczeni są 15-letnimi ministrantami, którzy też poszukują własnej seksualności.

Rola seksualności w decyzji o zostaniu księdzem

Psycholog uważa, że temat seksualności odgrywa rolę przy decyzji o zostaniu księdzem. „Im trudniejsza lub bardziej napawająca lękiem jawi mi się seksualność, tym bardziej poszukuję formy życia, która jest wysoko ceniona w społeczeństwie, a równocześnie stwarza wrażenie, że jestem w aseksualnej, świętej atmosferze. To całkowite złudzenie, ale do seminarium duchowego wstępują bardzo młodzi ludzie, pełni idealizmu” – mówi Reich.