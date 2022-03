SZ: Polski rząd nie zamierza zażegnać sporu z UE

Viktoria Grossmann opisuje w weekendowym wydaniu dziennika „Sueddeutsche Zeitung” przebieg Zgromadzenia Narodowego poświęconego 23. rocznicy wstąpienia Polski do NATO, w którym uczestniczyli za pomocą połączenia wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Polska w centrum zainteresowania

To, co Rosja robi w Ukrainie, pokazuje, że to „imperium zła” nigdy przeszło do historii – cytuje prezydenta Andrzeja Dudę autorka. Przy tej okazji przypomina, że Polska „kompletnie zaskoczyła” swojego sojusznika USA propozycją przekazania Ukrainie za pośrednictwem amerykańskiej bazy Ramstein wszystkich swoich myśliwców MIG-29. „Stany Zjednoczone odrzuciły propozycję w obawie przed eskalacją” – dodaje Grossmann.

Jej zdaniem Polska obecnie przejmuje wszystkie żądania Ukrainy, niezależnie od tego, czy chodzi o dostawy broni, zwiększenie sankcji przeciwko Rosji, czy szybkiego przyjęcia Ukrainy do UE.

„Polska znalazła się obecnie w centrum międzynarodowego zainteresowania” – podkreśla dziennikarka „SZ”. Przyczyną tego zainteresowania jest przyjęcie ok. 1,5 mln uchodźców z Ukrainy oraz wysuwanie daleko idących żądań wobec partnerów z UE i NATO.

PiS zadarł ze wszystkimi

„A przecież prawicowo-populistyczny rząd PiS zadarł w ostatnich latach nie tylko z partnerami europejskimi, ale od czasu objęcia urzędu przez Joe Bidena także z USA. Przez długie tygodnie prezydent Duda zwlekał z oficjalnymi gratulacjami dla Bidena, w końcu zrobił to później niż Władimir Putin” – czytamy w „SZ”. Donald Trump i jego administracja były przez polski rząd „gloryfikowane” jako obrońcy przed agresywną Rosją.

Harris dziękuje Polsce

Viktoria Grossmann zwraca uwagę, że podczas wizyty Kamali Harris, Andrzej Duda podziękował poprzednikowi Trumpa, Barackowi Obamie, za decyzję o wzmocnieniu flanki wschodniej. „Świat patrzy na Polskę” – przytacza słowa wiceprezydent USA „SZ”.

„Wydaje się, że rząd polski nie zamierza zażegnać sporu o praworządność z UE” – ocenia komentatorka. Kontrolowany przez rząd Trybunał Konstytucyjny uznał w tym tygodniu, że jeden z przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jest niezgodny z konstytucją. Chodzi tutaj o prawo do niezawisłego sądownictwa – tłumaczy autorka i zwraca uwagę na komentarze polskich publicystów, którzy mówią o „putinizacji” polskiego rządu.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>