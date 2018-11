SZ o aferze KNF: Największy skandal od przejęcia władzy przez PiS

Autor materiału „Demaskujące nagranie”, warszawski korespondent „Sueddeutsche Zeitung” (SZ) Florian Hassel, opisuje za „Gazetą Wyborczą” spotkanie ówczesnego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego z przedsiębiorcą Leszkiem Czarneckim, właścicielem Getin Noble Bank i Idea Bank, do którego doszło 28 marca br. Jak zaznacza, banki należące do Czarneckiego miały kłopoty spowodowane m. in. „inwestycjami w toksyczne produkty”, kredytami udzielanymi we frankach szwajcarskich oraz podniesieniem podatków. „Rząd narodowo-populistycznej partii PiS chce natomiast rozszerzyć kontrolę nad gospodarką” – pisze Hassel.

Niemiecki dziennikarz, powołując się na „Gazetę Wyborczą”, donosi o rzekomej korupcyjnej propozycji ze strony Chrzanowskiego. Ochrona Getin Banku przed upadłością miałaby według tej relacji kosztować 40 mln zł.

Ofensywa Czarneckiego

SZ zwraca uwagę, że Czarnecki nagrał rozmowę i „przeszedł do ofensywy”. Wymienia zawiadomienie o przestępstwie skierowane 7 listopada do prokuratury generalnej oraz relację w „Gazecie Wyborczej” z 13 listopada. Chrzanowski ustąpił ze stanowiska jeszcze tego samego dnia, lecz prokurator generalny prowadzi śledztwo dopiero teraz, z tygodniowym opóźnieniem – pisze Hassel. Jak zaznacza, „opieszałość można łatwo wytłumaczyć”. „Niektóre przesłanki wskazują na to, że szef KNF Chrzanowski nie działał z własnej inicjatywy, lecz na polecenie” – czytamy w SZ.

Jakie polityczne skutki będzie miał ten skandal? – pyta niemiecki dziennikarz. „Na razie żadnych” – odpowiada. „Dysponując absolutną większością, PiS odrzucił zarówno propozycję dyskusji w parlamencie, jak i powołanie komisji specjalnej” – wyjaśnia Hassel.

Skutki afery z KNF

„Skutki w dalszej perspektywie czasowej, na przykład ich wpływ na wybory parlamentarne w 2019 roku, są natomiast nieprzewidywalne. Wyborcy PiS nie darzą co prawda sympatią właścicieli banków, ale reagują też alergicznie na wiadomości o przywilejach „tych na górze” – czytamy w niemieckim dzienniku. Hassel wymienia w tym kontekście „całkowicie zielonego w sprawach bankowych” syna koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, któremu szef NBP Adam Glapiński miał załatwić posadę w Banku Światowym z pensją ponad 100 tys. euro rocznie – co jest „niewyobrażalnym bogactwem” dla większości wyborców PiS.

SZ przypomina, że od rewelacji świadczących o arogancji ludzi władzy rozpoczął się w 2014 roku upadek rządu Platformy Obywatelskiej.

Powstaje klasa oligarchów?

Hassel przytacza opinię „Newsweeka”, że Jarosław Kaczyński rozpoczął kładzenie fundamentów pod powstanie klasy wiernych partii oligarchów posiadających lub co najmniej kontrolujących banki, zakłady ubezpieczeń i koncerny medialne.

Niemiecki dziennikarz pisze, że każda gospodarka narodowa sterowana jest za pomocą kredytów. Powołując się na tygodnik „Polityka” Hassel wskazuje na przykłady odmowy udzielenia przedsiębiorcom kredytów bez podania przyczyn.

Na zakończenie przytacza opinię jednego z polskich multimilionerów: „Jeżeli ktoś do mnie przyjdzie i zaproponuje, bym zatrudnił danego adwokata, zrobię to. Państwo ma instrumenty, by mnie zniszczyć”.