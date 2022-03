SZ: Niemcy przekażą Ukrainie 2700 rakiet przeciwlotniczych

Zgodę na przekazanie broni Ukrainie wydało niemieckie ministerstwo gospodarki – dowiedziała się w czwartek redakcja „Sueddeutsche Zeitung”. Rakiety produkcji sowieckiej były na wyposażeniu Narodowej Armii Ludowej (NVA) NRD.

Decyzja jest następstwem zasadniczej zmiany w podejściu władz w Berlinie do kwestii wsparcia Ukrainy bronią defensywną. W ubiegłą sobotę rząd postanowił przekazać Ukrainie 1000 rakiet przeciwpancernych typu „Panzerfaust” oraz 500 rakiet ziemia-powietrze typu „Stinger” przeznaczonych do walki z samolotami. Zezwolił ponadto Estonii na przekazanie dziewięciu hałbic pochodzących pierwotnie z zasobów Bundewehry.

Dotychczas strona niemiecka ograniczała się do pomocy finansowej. Niemcy sfinansowały też budowę szpitala polowego oraz przekazały 5 tys. hełmów, co było szeroko krytykowane jako daleko niewystarczający gest.

Merz: możliwości wsparcia wyczerpane

Lider niemieckiej opozycji – szef CDU Friedrich Merz uważa, że możliwości wojskowego wsparcia Ukrainy w walce z Rosją zostały wyczerpane. „Jesteśmy na granicy tego, co pod względem militarnym możemy zrobić” – powiedział Merz w porannej audycji „Morgenmagazin” telewizji ZDF. „Pokazuje to, jak ograniczone są dziś możliwości wsparcia kraju, który nie jest członkiem sojuszu. To nie jest konflikt NATO” – wyjaśnił przewodniczący największej partii opozycyjnej CDU.

Zdaniem Merza możliwe jest przerwanie dostaw gazu i ropy naftowej z Rosji do Niemiec i innych krajów. „Prawdopodobnie dojdzie kiedyś do wstrzymania (dostaw) – powiedział. Powodem może być decyzja Rosji lub uszkodzenie rurociągów na terenie Ukrainy. Dlatego Niemcy powinny jak najszybciej uniezależnić się od dostaw z Rosji, tym bardziej, że płacąc coraz więcej za paliwa Niemcy „dodatkowo finansują wojnę Rosji przeciwko Ukrainie”.