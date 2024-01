Wolność prasy Polska

SZ: Kaczyński w roli obrońcy wolnych mediów

Monika Stefanek opracowanie

08.01.2024 8 stycznia 2024

Rewolucja w polskich mediach publicznych wydaje się być nie do zatrzymania – pisze „Sueddeutsche Zeitung” i zwraca uwagę, że Jarosław Kaczyński najwyraźniej nie jest jeszcze gotowy, aby przyjąć to do wiadomości.