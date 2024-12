System dubliński. Tysiące uchodźców wraca do Niemiec

Jesienią tego roku w Niemczech przebywało ponad 15 tys. cudzoziemców, którzy wcześniej zostali przekazani do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Tak wynika z odpowiedzi niemieckiego rządu na zapytanie partii „Lewica”.

Ponad 4 tys. z nich pojawiło się ponownie w Niemczech w 2023 i 2024 roku. Inni wrócili do Niemiec już wcześniej.

Ponad 3300 migrantów wróciło do Niemiec po przekazaniu ich do Włoch, a 2192 wróciło z Polski – wynika z rządowych danych.

Tylko co trzecia osoba ma opuścić kraj

Z łącznej liczby 15 608 osób, które w przeszłości zostały już przekazane z Niemiec do innego kraju europejskiego, 5131 osób (na dzień 31 października br.) musiało opuścić kraj.

Migranci w ośrodku recepcyjnym w Giessen Zdjęcie: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Największą grupę wśród tych, którzy po przekazaniu innemu krajowi, wrócili do Niemiec, były osoby z Federacji Rosyjskiej, a następnie Afgańczycy i Irakijczycy.

Pod koniec października 1747 cudzoziemców odesłanych już wcześniej do innego kraju UE było w Niemczech na pobycie tolerowanym – na przykład z powodu złożenia wniosku o azyl, braku dokumentów podróży lub z innych powodów.

W Niemczech mieszkało prawie 6 tys. uchodźców, którzy mieli być deportowani do innego kraju UE w celu sprawdzenia azylu. – To znacznie relatywizuje histeryczną nieraz debatę azylową ostatnich czasów – skomentowała posłanka „Lewicy” Clara Bünger.

Dostali azyl w Grecji

Ponadto w pierwszych dziesięciu miesiącach 2024 roku co najmniej 21 110 osób ubiegało się o azyl w Niemczech, które już wcześniej otrzymały status ochronny w Grecji.

Sąd Administracyjny w Gelsenkirchen orzekł w sierpniu 2023 roku, że powrót uchodźców do Grecji byłby nie do przyjęcia. Jak zaznaczył, „ze względu na znaczne przeszkody biurokratyczne i brak wsparcia ze strony państwa można nadal zakładać, że osoby uprawnione do ochrony w Grecji z dużym prawdopodobieństwem nie są w stanie znaleźć bezpiecznego zakwaterowania i zapewnić sobie środki do życia poprzez legalne zatrudnienie lub wsparcie państwa”.

(DPA/dom)

