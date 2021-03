Syryjski uchodźca wycofuje swoją kandydaturę do Bundestagu

Pochodzący z Syrii 31-letni Tareq Alaows miał być kandydatem Zielonych w okręgu Oberhausen i Dinslaken w landzie Nadrenia Północna - Westfalia. Dostał miejsce na liście jeszcze w styczniu.

– Kandyduję do Bundestagu jako pierwszy uchodźca z Syrii, aby reprezentować prawa uchodźców i migrantów w Niemczech i aby opowiadać się za różnorodnym i sprawiedliwym społeczeństwem dla wszystkich – mówił ogłaszając swoją kandydaturę.

Teraz Alaows ogłosił, że rezygnuje z ubiegania się o mandat poselski. Jak tłumaczył, powodem decyzji jest „wysoki stopień zagrożenia” dla niego samego i jego najbliższych. Alaows dodał, że w czasie kiedy był kandydatem w wielkim stopniu doświadczył rasizmu, co było „przerażające”.

– Moja kandydatura pokazała, że we wszystkich partiach politycznych, w polityce i społeczeństwie potrzebujemy silnych struktur, przeciwdziałających rasizmowi i oferujących pomoc nim dotkniętym – oświadczył.

31-latek dodał, że ogromne zainteresowanie opinii publicznej, jakie towarzyszyło jego kandydaturze, pokazało „co jest możliwe dla nas, uchodźców”. – W naszym społeczeństwie brakuje niestety obszarów wolnych od dyskryminacji, we wszystkich dziedzinach życia – mówił.

Po studiach prawnicznych w Syrii Tareq Alaows uciekł w 2015 roku do Niemiec. W wywiadzie dla „Zeit Online” zapowiadał, że będzie ubiegał się o niemieckie obywatelstwo, aby we wrześniu móc powalczyć o mandat do Bundestagu. Alaows był też aktywny w organizacjach angażujących się na rzecz ratowania i przyjmowania uchodźców próbujących przedostać się do Europy.

Dla własnego bezpieczeństwa Alaows chce na razie wycofać się z życia publicznego. Przedstawiciele partii Zielonych w Oberhausen i Dinslaken żałują straty kandydata. – Życzyliśmy sobie, aby razem z panem Alaowsem, jako naszym kandydatem do Bundestagu, nadal walczyć o humanitarną politykę uchodźczą i azylową. Niestety z powodu napiętej sytuacji bezpieczeństwa nie jest to dalej możliwe – oświadczyły lokalne struktury partii.

(EPD/szym)